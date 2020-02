VIDEO - Valérie Cabanes : « Il faut reconnaître nos liens d’interdépendance avec le reste du vivant »

Valérie Cabanes envisage l’avenir d’une manière pessimiste, mais où l’engagement est essentiel : « Plus j’étudie, plus je pense qu’on va au chaos et à une série d’effondrements, à des conflits de plus en plus graves à travers le monde. Mais plus on sera nombreux à proposer d’autres règles de la vie en société, moins il y aura de victimes. Ce que nous pouvons faire, c’est faire émerger une nouvelle conscience et de nouvelles solutions. »

« Des patrons me disent : “On a besoin de ce cadre normatif.” Parce qu’aujourd’hui, il n’y a aucun moyen de s’opposer aux actionnaires. » Mais il faudrait aussi pouvoir poursuivre des dirigeants politiques — Bolsonaro, Trump, Morrison (le Premier ministre australien), voire Macron. Mais aussi les banques, qui ont une responsabilité énorme : « Quatre banques françaises émettent 4,5 fois plus de CO 2 que toute la population française » (53’00’’).

C’est une vision écosystémique du monde qu’il faut traduire en droit (41’30’’). Ces limites sont des caractères objectifs et chiffrables sur lesquels le juge pourra s’appuyer pour définir la commission d’un écocide. L’enjeu concret est de « contraindre et réguler l’activité des grands pollueurs et de ceux qui les aident » , en faisant porter une responsabilité pénale à des personnes physiques, notamment des dirigeants de grandes entreprises. On discute par exemple du cas de Total.

Pour faire avancer la reconnaissance concrète du crime d’écocide, Valérie Cabanes s’appuie sur le concept des « limites planétaires » : il a été posé en 2009 par une équipe de 26 chercheurs sous la direction du Suédois Johan Rockström et de l’Australien Will Steffen. Les « limites planétaires » définissent neuf processus régulant la stabilité de l’écosystème Terre : la diversité biologique, le climat, l’acidité des océans, les forêts, les apports d’azote et de phosphore aux sols et aux océans, la quantité d’eau potable, la couche d’ozone stratosphérique, la composition de l’atmosphère et le bon état général de la chaîne alimentaire.

« Aujourd’hui, explique Valérie Cabanes, tout le droit de l’environnement est anthropocentré, défini seulement par rapport à l’humain. Mais cette échelle de normes n’est plus satisfaisante pour les générations futures. Il nous faut reconnaître que nous avons des liens d’interdépendance avec le reste du vivant. Nous ne pourrons pas survivre sans maintenir la vie sur Terre » (31’40’’). Et « si l’on ne reconnaît pas aux éléments de la nature leur droit à exister, à se régénérer, à évoluer, nous sommes dans une situation où nous ne pourrons plus garantir les droits des humains » (32’40’’). Donc, il faut être en mesure de poursuivre les atteintes graves aux « communs planétaires, qui doivent être reconnus en droit pour leur valeur intrinsèque » .

Valérie Cabanes a toujours été globe-trotter, à la suite de ses parents, qui l’ont emmenée au Maroc, en Inde, au Sri-Lanka et en Indonésie quand elle était enfant et adolescente. Elle raconte ensuite qu’à vingt ans, elle s’est engagée dans la solidarité internationale en suivant la formation de l’école BioForce, à Lyon. Se sont ensuite enchaînées les missions au Burkina Faso, au Pakistan, à la frontière de l’Afghanistan — « ce fut une des plus belles périodes de ma vie » , au contact d’un peuple afghan attachant par sa « sincérité, sa finesse d’esprit, son humour proche du nôtre, ses valeurs » (4’20’’). Un parcours qui n’était pas sans périls, comme en Ouganda, en 1995, quand elle a été prise en otage, « un flingue braqué sur la tempe » (7’35’’).

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.