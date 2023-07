Victoire contre une usine à bitume en Loire-Atlantique

En bref — Luttes

C’est une victoire contre une centrale d’enrobage à Nozay (Loire-Atlantique). Le 21 juin dernier, les élus de la communauté de communes se sont prononcés contre l’implantation de cette usine d’enrobage du groupe Pigeon dans la zone d’activités de l’Oseraye. Ces mêmes élus avaient pourtant validé la construction de l’usine deux ans plus tôt, comme le rappelle un article de Ouest-France. « Depuis, la donne a changé, il y a une raréfaction du foncier, nous avons beaucoup plus de demandes et nous allons devoir appliquer le zéro artificialisation nette des sols », a déclaré Jean-Claude Provost, vice-président en charge du développement économique.

Le collectif d’opposants Camil avait lancé des recours contre le permis de construire et l’arrêté du préfet. Cette victoire « représente trois années de travail de fourmi, d’étude de dossiers, de manifestations, d’informations à la population, de rencontres avec d’autres collectifs, a déclaré le Camil dans un communiqué de presse. Nous nous réjouissons de cette nouvelle qui pourrait passer pour un puissant camouflet, le jour même de la dissolution des Soulèvements de la Terre ! »

