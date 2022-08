11 tonnes de poissons morts dans la Loire

En bref — Climat

Onze tonnes de poissons sont morts asphyxiés dans un étang à Mably (Loire) a annoncé le 23 août la Fédération de pêche de la Loire, citée par l’AFP dans France Info. En cause : la sécheresse qui sévit partout en France depuis plusieurs semaines. En effet, l’abaissement du niveau de la Loire, qui alimente cet étang grâce à ses nappes souterraines, a provoqué la stagnation de l’eau, qui a en outre vu sa température augmenter. De quoi occasionner « le développement d’une abondante végétation aquatique » qui a consommé fortement l’oxygène de l’étang. En quinze jours, son taux d’oxygène est passé de 12 milligrammes à 0,4 milligramme par litre d’eau. Maigre consolation néanmoins : une opération de sauvetage a permis de préserver une centaine de kilos de poissons.

Il n’y a pas que la France qui est touchée par un tel drame écologique : à la mi-août, des pompiers polonais ont repêché plus de 100 tonnes de poissons morts dans le fleuve Oder, qui traverse la Pologne et l’Allemagne. Selon les autorités des deux pays, la présence massive d’une algue toxique, favorisée par les fortes chaleurs de ces dernières semaines, pourrait être la cause d’une telle catastrophe.

