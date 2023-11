90 % des hirondelles d’Île-de-France ont disparu en 20 ans

Les chiffres sont saisissants. Le 16 novembre, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) ont publié une enquête menée entre 2001 et 2021. Objectif de celle-ci : observer l’évolution des effectifs d’oiseaux en Île-de-France. Sans surprise, les résultats témoignent de l’effondrement de nombreuses espèces.

En vingt ans, 90 % des hirondelles ont disparu dans la région. Le chiffre grimpe à 95 % pour les tourterelles des bois. Les faucons crécerelles, ou encore les espèces vivant en milieu agricole très ouverts comme les alouettes des champs et la linotte mélodieuse essuient aussi une chute drastique de leur population.

Certaines espèces étudiées, comme le tarier des prés ou le pipit farlouse, se sont déjà éteintes en Île-de-France. D’autres, comme la caille des blés ou le bruant proyer, sont sur le point de connaître le même sort : « Leur nombre est si petit qu’on ne peut plus estimer les variations de leurs effectifs », témoigne dans Libération l’ornithologue Grégoire Loïs.

Chargé de mission au MNHN, il assure que la région francilienne est un miroir grossissant du déclin de la biodiversité en France. Celui-ci est dû à l’urbanisation et à l’agriculture intensive.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela.

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre