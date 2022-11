À la COP27, poussons les pays riches à dédommager le Sud

Chronique — COP27

Aurore Mathieu est responsable politiques internationales au sein du Réseau Action Climat (RAC), qui fédère les associations impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elle nous fait vivre « sa » COP27, en direct de Charm el-Cheikh, en Égypte.

La deuxième semaine de négociations commence en Égypte. Pour le Réseau Action Climat, le gros sujet politique que nous suivons est celui des « pertes et dommages ».

Concrètement, il s’agit des conséquences irréversibles du changement climatique. Cela recouvre par exemple la destruction d’habitations ou de terres agricoles lors de catastrophes naturelles ; ou lorsque les habitants doivent se déplacer à cause de la montée des eaux et qu’ils risquent de perdre leur capital culturel, leur langue, leurs habitudes…

Cela fait à peu près trente ans que les petits États insulaires, menacés de disparition à cause de la montée du niveau de la mer, réclament la mise en place d’un mécanisme financier pour répondre à ces pertes et dommages. Un mécanisme qui serait financé par les pays développés les plus pollueurs, ceux qui sont responsables du changement climatique. Aujourd’hui, cette revendication est de plus en plus soutenue par des pays en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

Dans le Sahara, l’avancée de la sécheresse sur les oasis, comme ici à Tozeur, pourrait provoquer des exodes de populations. © Aïda Delpuech / Reporterre

Ce qui existe aujourd’hui dans la « finance climat », ce sont des fonds pour réduire les émissions carbone, ou pour aider les pays à s’adapter. Mais il n’y a pas de fonds pour aider les communautés à se reconstruire, une fois les capacités d’adaptations dépassées. C’est la première fois que ce sujet est mis à l’agenda d’une COP. Enfin !

Depuis la semaine dernière, des « consultations » ont donc lieu tous les deux jours environ, pendant une à deux heures. Tous les pays sont réunis autour de la table, et un facilitateur leur donne la parole à tour de rôle pour qu’ils expliquent leur position. Globalement, les pays du Sud déclarent qu’ils attendent la création d’un mécanisme de financement, et les pays du Nord rétorquent qu’il faut plutôt renforcer les mécanismes existants — des mécanismes en dehors des Nations-Unies, qui présentent pourtant énormément de limites. Le boulot des facilitateurs est ensuite d’essayer de faire converger les différentes positions vers une déclaration commune.

La France bloque

Nous, notre travail, c’est d’aller dans ces négociations. On observe ce qui se dit, on prend note des positions des pays récalcitrants, puis on les rencontre pour essayer de les faire changer de position. Typiquement, on fait souvent des réunions avec la France, qui est un des pays qui bloque la création de ce type de mécanisme de financement.

La France estime qu’il serait plus intéressant de privilégier d’autres mécanismes, comme un système d’alerte précoce. Oui, savoir à l’avance qu’une tempête arrive permet de se préparer et de sauver des vies. Mais cela ne permet pas de réparer les préjudices ! Ça ne répond pas à ce problème.

L’idée de mettre en place des assurances qui interviendraient lors d’une catastrophe naturelle n’est pas plus pertinente : cela ne couvre qu’une partie infime des dommages. Et ce n’est pas au secteur privé de répondre à ça, mais bien aux pays responsables du changement climatique.

Les grands incendies et évènements climatiques extrêmes sont appelés à se multiplier, engendrant des coûts difficiles à supporter pour les pays les moins fortunés.. Unsplash / Michael Held

En plus de ces réunions, on réalise des actions. Samedi dernier, nous avons organisé une mobilisation de la société civile pour faire entendre notre voix sur ce principe de justice climatique fondamental.

Il y a eu du chemin de parcouru, c’est la première fois que ce sujet est autant sur la place publique. Mais les négociations ne sont pas très bien parties. On reste sur une position très polarisée, des États-Unis et de l’Union européenne notamment, qui ne souhaitent pas la création de ce mécanisme de financement.

« On a encore quelques jours pour faire changer d’avis les pays récalcitrants »

Ils essaient de la repousser à 2024, en disant qu’ils ont d’abord besoin d’en discuter, d’identifier les besoins – alors que cela fait trente ans que les pays du Sud la réclament ! Et pendant ce temps, des gens meurent à cause de la multiplication de catastrophes naturelles, au Pakistan par exemple. Ce sont des pays laissés à eux-mêmes face au changement climatique et à ses impacts.

Au Réseau Action Climat, on ne ressent pas vraiment de fatigue ou de découragement, même si on ne se fait pas d’illusions. On s’attend à ce que les pays du Nord continuent de bloquer. Mais on a encore quelques jours pour les faire changer d’avis, pour leur montrer le gain politique de créer ce mécanisme.

