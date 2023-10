A69 : réunion vaine entre scientifiques et Carole Delga

Un dialogue de sourds. Mercredi 11 octobre, sept scientifiques membres de l’atelier d’écologie (Atécopol) politique et opposés à l’A69 ont été reçus par Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, pendant plus d’une heure. En vain.

Ils ont fait part de leurs inquiétudes face à la poursuite du projet d’autoroute A69 et rappelé les arguments justifiant sa suspension, sur la base des faits établis par la recherche. Ces arguments avaient été précédemment publiés dans une tribune du 4 octobre signée par plus de 1 500 scientifiques.

Au terme de cet entretien, les membres du collectif déplorent un « échec de

la discussion ». Ils estiment que les risques sociaux et environnementaux du projet, qu’il s’agisse de lutte contre le réchauffement climatique, d’atteintes irréversibles à la biodiversité ou d’augmentation des coûts de la mobilité, sont « minorés ou non pris en compte ».

« Si la science ne peut en aucune façon dicter la décision publique, expliquent les scientifiques dans un communiqué, décider, en ignorant sciemment des connaissances scientifiques clairement établies, est problématique dans une démocratie ».

De nombreux scientifiques ont pris position contre cette autoroute, notamment la climatologue Valérie Masson Delmotte.

Les travaux de défrichement ont été temporairement suspendus jusqu’à vendredi 13 octobre.

