Agenda : les rendez-vous festifs, écolos et militants de l’été

Vous n’avez encore rien de prévu pour votre mois d’août ? Pas de panique, Reporterre vous a concocté une sélection d’événements festifs, militants et écolos. Beaucoup de rendez-vous ont été reportés ou annulés, Covid-19 oblige, mais il reste de quoi faire pour égayer votre été !

Se former aux mobilisations dans un des camps climat régionaux

Du 20 juillet au 27 septembre, partout en France

« Afin de préparer les futures mobilisations pour le climat et la justice sociale », tout en respectant les consignes sanitaires, les associations Alternatiba, Action non violente COP21 et Les Amis de la Terre ont opté non pas pour un mais pour une myriade de camps climat régionaux.

Au camp climat à Bayonne en juillet 2020.

Étalés du 20 juillet au 27 septembre, une vingtaine de rassemblements sont prévus aux quatre coins de la France. « L’objectif est toujours le même : poursuivre la montée en puissance du mouvement climat partout en France, renforcer notre résilience, et nous doter des outils permettant de construire le monde d’après », selon les organisateurs. Ces événements permettront d’informer et de former néophytes comme militants plus chevronnés aux divers aspects de la lutte climatique : action non-violente, relation avec les médias, coordination d’une marche… Le tout entremêlé de moments festifs et de conférences-débats.

Plus d’infos

Passer une fin d’été révoltée à Notre-Dame-des-Landes

Du 24 au 30 août, sur la Zad

La Zad réitère pour la quatrième fois sa semaine intergalactique, suivie du rassemblement Zad’envies. Toute la semaine, des rencontres et des projections seront organisées pour faire connaître et discuter des luttes menées partout sur la planète. Chili, Chiapas, Rojaja, Indonésie, Algérie…

Un virus traverse le monde : le virus de la révolte. […] Partout sur la planète gronde un courant d’air vif. Il insuffle espoir, amitié et solidarité entre les sacrifié.e.s, qui n’acceptent plus qu’on les prive de leur existence. Une bouffée d’oxygène entre gaz lacrymos et gaz à effets de serre pour celles et ceux qui veulent tout changer […] Les poumons remplis du désir d’une autre vie, d’espaces d’autonomies, d’humanité partagée, soufflons sur les braises encore et encore ! »

Sur place : accueil, camping, expos et tables d’info, coin projections, concerts, cantine à prix libre, bar, autogestion, visites de la Zad...

En fin de semaine, du 28 au 30 août, Zad’envies aura pour thème central « la manière dont nous pouvons concrètement composer, cultiver, constituer des mondes face au désastre environnemental ». Au programme, une réflexion sur les suites à donner au 17 juin dans le cadre de l’appel à « agir contre la réintoxication du monde », et plus globalement sur les luttes nationales et internationales contre les projets écocides ; des discussions sur « une approche révolutionnaire de la question foncière » ou sur la « réinvention de l’espace communal ».

Un pan du rassemblement sera dédié à la question de la solidarité avec les migrant·es et à celle du lien entre formes d’organisation sociale et production énergétique, avec là encore des témoignages de résistance territoriale sur ces enjeux.

Plus d’infos sur la semaine intergalactique, et sur Zad’envies.

Débattre et réfléchir aux luttes écologiques et sociales

Cet été, le mouvement Pour une écologie populaire et sociale organise ses premières rencontres du 23 au 25 août à Recoubeau, dans la Drôme. À travers des tables rondes, des ateliers, des spectacles ou des projections, « nous aurons l’occasion de parler notamment de municipalisme libertaire, d’écoféminisme, de biorégionalisme, de politique antiraciste, d’écologie décoloniale, d’éducation populaire, de revenu et de travail ». Des personnalités de plusieurs horizons seront présent-es comme : Fatima Ouassak, Rokhaya Diallo, Malcom Ferdinand, Danièle Obono, Guillaume Faburel, Corinne Morel Darleux.

Et si vous vous trouvez près de Lyon (pour connaître le lieu précis, il faut se « presqu’inscrire »), du 24 au 30 août aura lieu le Décamp’finement — « un camp inter-luttes, anti-nuke, autogéré ». « Parce qu’on veut prendre le temps et avoir l’espace d’échanger sur ce qui s’est passé ces derniers mois, les impacts que cela a eu individuellement et collectivement, réfléchir à la suite », peut-on lire sur le site de l’événement. Se tiendront divers ateliers et formations — écologie radicale, luttes antinucléaires, accaparement des terres, décolonialisme, anti-répression, cybersécurité, féminisme — ainsi que des échanges sur les pratiques militantes, sur la gestion des conflits et des émotions, sur l’autodéfense (physique, juridique, médiatique, informatique).

Enfin, de l’autre côté de la France, à Foix (Ariège), au pied des Pyrénées, le Festival Résistances tiendra une nouvelle édition du 21 au 29 août, avec comme « objectif de promouvoir un cinéma rarement diffusé sur les écrans, pour créer un salutaire étonnement, faire connaître d’autres regards et d’autres cinéastes que ceux du prêt-à-penser habituel ». Des projections autour de cinq thématiques : l’humain augmenté, la famille « cocon ou prison ? », le travail « coûte que coûte » et la démocratie.

Porté par la maison d’édition Actes Sud, le festival Agir pour le vivant réunira pendant une semaine à Arles (Bouches-du-Rhône), du 24 au 30 août, des écrivains, des philosophes, des scientifiques, des entrepreneurs et des militants écologistes, « qui tentent de renouveler la grande histoire de la relation de l’Homme avec la nature ». Parmi les invités, Cyril Dion, Vandana Shiva, Edgar Morin, Nancy Huston, Pierre Rabhi, Baptiste Morizot, Vinciane Despret…

Au moment où la vie sur terre est en danger, alors que partout dans le monde des voix se mobilisent et s’élèvent pour alerter, d’autres proposent de nouvelles manières de penser notre rapport à la nature, imaginent des solutions innovantes, de nouveaux modes de production. »

Parler politique aux journées d’été

La 36e édition des Journées d’été des écologistes se tiendra du 20 au 22 août, à Pantin, Seine-Saint-Denis. Il sera possible d’y assister en direct ou via le streaming vidéo. Débats, conférences, ateliers et formations… L’événement est coorganisé par cinq partis politiques : l’Alliance Écologiste Indépendante, CAP 21, Europe Écologie – Les Verts, Génération Écologie, le Mouvement des Progressistes et Génération-s.

Le même weekend mais bien plus au sud, non loin de Valence, à Châteauneuf-sur-Isère, la France insoumise tiendra ses « Amphis d’été », alias les « Amfis ». « Ce rendez-vous sera un temps de formations et de réflexions mais aussi un temps d’échanges et de convivialité entre militant·es, dans le village associatif ou à la buvette, tout en profitant du lac et des espaces extérieurs de ce lieu. » Au menu, là encore : formations, débats, conférences, rencontres avec des auteur·es, projections de films, concerts…

Se divertir en mode écolo

Malgré le report ou l’annulation des « gros » festivals, de nombreux événements « à taille humaine » se tiendront dans nos villes et nos campagnes… Il y en a sans doute près de votre lieu de vacances !

Côté musique, du 21 au 23 août dans le village picard de Saint-Gobain, les « Vers solidaires » organisent leur seizième édition, avec des concerts, un village alternatif, un espace dédié aux enfants. Comme tous les ans, une partie des bénéfices sera reversée à des projets de solidarité.

Côté photo, jusqu’au 31 octobre à La Gacilly, dans le Morbihan, le festival de photographie Peuple et Nature met à l’honneur l’Amérique latine, la préservation de la biodiversité et le climat.

Côté cinéma, nombre de collectivités, de salles et de circuits itinérants proposent des projections en plein air. C’est le cas notamment à Paris (au parc de la Villette ou sur d’anciennes voies ferrées) mais également dans de nombreux villages du Lot ou à Sète, au théâtre de la mer.