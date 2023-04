Aux États-Unis, 18 000 vaches meurent dans l’explosion d’une ferme industrielle

En bref — Animaux

Les ravages de l’élevage industriel poussés à leur paroxysme. Dans la nuit du 10 au 11 avril, 18 000 vaches ont péri dans l’explosion d’une exploitation laitière démesurée, aux États-Unis. « Il s’agit de l’incendie de ferme le plus meurtrier pour le bétail de l’histoire du Texas », a réagi Sid Miller, commissaire à l’Agriculture de cet État du sud du pays.

D’après l’AFP, un employé agricole, coincé à l’intérieur d’un bâtiment, a été secouru de justesse par les pompiers et la police. Transporté par avion vers un hôpital, ses jours ne sont pas en danger.

Face à l’immensité du panache de fumée et la disparition totale des locaux, « l’enquête et le déblaiement risquent de prendre du temps », a ajouté Sid Miller. Si les circonstances précises du drame restent donc à établir, un shérif local, Sal Rivera, a toutefois déclaré à la chaîne CBS d’Amarillo qu’un système d’évacuation du fumier des étables pourrait avoir été en « surchauffe ». Le méthane a pu « s’enflammer et se répandre ensuite avec l’explosion et l’incendie », a-t-il fait l’hypothèse, avant de conclure qu’une enquête était ouverte.

Au Texas, l’extrême concentration du bétail est monnaie courante : plus de 13 millions de vaches y sont élevées dans ce type d’exploitation.

