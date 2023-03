Retraites : avec le 49.3, « le premier jour de la fin du quinquennat de Macron »

En bref — Retraites

« Ils écrasent la démocratie comme ils écrasent la France qui travaille » : le député insoumis François Ruffin ne mâche pas ses mots, à l’issue d’une séance chaotique à l’Assemblée nationale. Et pour cause : jeudi 16 mars, Élisabeth Borne et Emmanuel Macron ont choisi de faire passer la réforme contestée des retraites avec l’article 49.3, qui permet de faire adopter un texte sans vote.

Devant les députés, la Première ministre a défendu la volonté de démocratie de son gouvernement : « Nous nous sommes donné les moyens de la discussion », a-t-elle martelé. Mais les macronistes n’ont pas su trouver de majorité certaine pour voter le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Pour la députée écologiste Cyrielle Chatelain, il s’agit d’une victoire du mouvement social : « Merci à toutes les personnes mobilisées : le rapport de force paye, Macron est mis en échec, a-t-elle tweeté. Il doit se remettre en cause, ou être remis en cause. »

Même son de cloche du côté de la députée insoumise Mathilde Panot : « C’est une défaite pour le gouvernement. » « Le combat est loin d’être fini », a-t-elle ajouté, alors que des grèves et des blocages se poursuivent dans tout le pays.

Pour l’élue francilienne, ce 16 mars marque « le premier jour de la fin du quinquennat d’Emmanuel Macron » : « En ayant recours à l’autoritarisme, ils enfoncent le pays tout entier dans une crise de régime. » Dès 2020, le chercheur et juriste Bastien François le constatait : « Le 49.3 est un des points parmi d’autres de cette brutalisation, qui caractérise la manière de gouverner d’Emmanuel Macron. »

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner