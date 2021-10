Béton en Île-de-France : « Ça suffit ! »

Luttes

Les collectifs en lutte contre le bétonnage des terres en Île-de-France organisent les 9 et 10 octobre des marches contre la disparition de centaines d’hectares de champs. Ils partiront de Gonesse, Saclay, Val Bréon et Thoiry pour se retrouver devant Matignon et réclamer la préservation de ces terres.