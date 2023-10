Aliments pour bébé : les industriels utilisent trop de sucre

Trop de sucre dans les produits pour bébés. C’est l’alerte lancée par l’organisation Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV). Dans un rapport publié le 19 octobre, l’association de consommateurs a passé au crible 207 produits d’alimentation infantile — destinés aux moins de 3 ans.

Son constat est accablant : il y a « une prolifération d’allégations nutritionnelles et “santé” sur des produits pourtant à limiter, car ils sont trop sucrés et contiennent des arômes et des additifs », analyse l’association dans un communiqué.

« Réduit en sucre », « sans sucres ajoutés », « spécialement adaptés aux besoins de bébé »… 80 % des produits étudiés par CLCV affichent ainsi des mentions qui leur confèrent une image « santé ». Sauf que... 30 % des références examinées contiennent des ingrédients sucrants (sucre, miel, chocolat, etc.) et 38 % des additifs.

Par exemple, illustre l’association, le P’tit gourmand saveur chocolat blanc de Nestlé affiche la mention « réduit en sucre », mais « il contient quand même 10 g/100 g de sucre, soit trois fois plus qu’un yaourt nature au lait entier classique ». Quant au produit laitier Blédidej saveur vanille de Blédina, « une brique de 250 ml contient cinq additifs et l’équivalent de 2,5 morceaux de sucre ! »

Le sucre est facteur de prise de poids, d’obésité, de diabète — en 2021, 29 % des enfants de 2 à 4 ans étaient en surpoids. Certaines recherches ont aussi montré des impacts sur le cerveau. Ainsi, selon CLCV, « la multiplication des produits de type snacks et desserts dans les rayons d’alimentation infantile est inquiétante ».

Pour l’association, « il est nécessaire de renforcer la réglementation européenne [...] qui est trop permissive. Elle doit fixer des teneurs maximales en sucre, matières grasses et sel », comme le recommande d’ailleurs l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre