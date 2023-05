Bretagne : un lanceur d’alerte retrouve la roue de sa voiture déboulonnée

En bref — Libertés

Nouvelle tentative d’intimidation d’un d’activiste environnemental. Le 4 mai, Fabrice Hamon, lanceur d’alerte breton contre les pollutions d’origine agricole à Landunvez (29), a dénoncé le déboulonnage d’une de ses roues de voiture, comme l’explique le média d’investigation local Splann !.

Cet homme dénonce la pollution du Foul, le ruisseau qui traverse son jardin, par des bactéries fécales, notamment dues aux épandages. Il a fait réaliser plusieurs prélèvements par un laboratoire et découvert des taux allant de 77 à 232 fois supérieurs à la valeur entraînant l’interdiction des baignades.

Fabrice Hamon dénonce un acte « criminel » et va déposer plainte contre X. Il y a six semaines, la journaliste Morgan Large, cofondatrice de Splann !, avait subit un second déboulonnage de sa voiture.

