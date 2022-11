Bretagne : victoire contre le bétonnage de l’île de Berder

En bref — Luttes

C’est une belle victoire pour les collectifs qui s’opposaient au bétonnage de l’île de Berder dans le golf du Morbihan. La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le classement de l’île Berder comme « espace remarquable » selon l’arrêt consulté par Ouest France. Cette décision va empêcher le bétonnage du site, et notamment exclure le projet de construction d’un hôtel cinq étoiles voulu par le propriétaire de l’île, le promoteur Michel Giboire.

Les associations environnementales se sont réjouies de cette décision. « Certains d’entre nous se battent depuis dix ans pour que cette île retrouve sa liberté et ne soit plus la proie des promoteurs ou autres financiers qui ne voient en elle qu’un moyen de s’enrichir. La vigilance citoyenne doit être le moteur de nos actions et de nos actes, puisque nos décideurs ne veulent rien voir », a déclaré à Reporterre Catherine, membre du collectif Berder ensemble.

Seule ombre au tableau, la commune a deux mois pour engager un recours auprès du Conseil d’État.