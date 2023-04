Cet été, un festival des luttes locales au Larzac

En bref — Luttes

Cinquante ans après le rassemblement du Rajal del Gorp contre le projet d’extension du camp militaire et vingt ans après celui contre le sommet de l’OMC, ça va palpiter sur le plateau du Larzac. La première édition des rencontres « Les résistantes 2023 » consacrées aux luttes locales et globales se déroulera du jeudi 3 au dimanche 6 août à La Salvetat (Hérault), dans ce lieu emblématique de l’altermondialisme. « Plus de 570 luttes locales sont identifiées aujourd’hui sur la carte de Reporterre, justifient la Confédération paysanne et Terres de luttes, coorganisateurs de l’événement. Ces rencontres seront l’occasion de les mettre à l’honneur et de rassembler ce vaste mouvement qui grandit à travers la France. » Quelque 5 000 personnes sont attendues.

Au programme, tables rondes, conférences, forums ouverts, assemblées ou encore ateliers géographiques et thématiques et programme de formation. L’objectif est que les collectifs qui portent des luttes locales, parfois regroupés en coalitions (Aviactions pour la réduction du trafic aérien, La déroute des routes contre les projets routiers, etc.) mais pas toujours, puissent se rencontrer et échanger des idées, des compétences et des stratégies de lutte. Mais aussi de mieux faire connaître ces combats pour la protection de l’environnement, voire de recruter des militants. Des moments festifs et artistiques sont également prévus. Côté logistique, un camping sera proposé aux participants. Un site a été mis en place pour plus d’informations.

