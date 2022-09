Déforestation en Amazonie : Carrefour mis en cause

En bref — Forêts

#CarrefourNousEnfume. C’est le nom de la grande campagne lancée le 5 septembre, sur les réseaux sociaux, par l’ONG Mighty Earth contre le groupe de supermarchés français. De juin à aujourd’hui, ce dernier serait associé à 4,5 % de la déforestation de l’Amazonie brésilienne, selon un rapport également publié par cette ONG internationale le 5 septembre, à l’occasion de la journée mondiale de l’Amazonie.

L’élevage de bovins étant la principale cause de la déforestation [1] en Amazonie, l’ONG s’est intéressée aux produits carnés vendus dans les magasins Carrefour brésiliens. Le groupe a racheté les supermarchés Big au Brésil, et y est désormais le leader de la grande distribution. Selon le rapport de l’ONG, les deux tiers des 102 aliments carnés disponibles dans les supermarchés Carrefour et Big dans le pays proviennent de la société JBS. Une entreprise de transformation de viande régulièrement accusée de déforestation illégale et de violations des droits humains en Amazonie.

Autre produit pointé par l’ONG : le soja brésilien importé en France pour l’alimentation des poulets et œufs vendus par les marques Carrefour. Selon l’ONG, son principal fournisseur est Bunge, une multinationale déjà épinglée en 2020 pour être en partie responsable de la déforestation de l’Amazonie.

Carrefour n’est pas la première multinationale interpellée à ce sujet par Mighty Earth : en juin, l’ONG et d’autres associations avaient également accusé le groupe Casino de contribuer à la déforestation en Amazonie, qui atteint de sinistres records.

