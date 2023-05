Déjà vingt départements en restriction d’eau

En bref — Climat

Vingt départements ont déjà adopté des mesures de restriction d’eau pour faire face à la sécheresse, a comptabilisé l’AFP ce mercredi 3 mai. Ils n’étaient que huit au printemps dernier.

En période de pénurie d’eau, les territoires sont classés par les préfectures selon quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. À chaque niveau sont associées des mesures de restriction d’eau plus ou moins drastiques, allant de simples incitations à économiser la ressource à des interdictions de prélèvement pour des usages domestiques (remplissage de piscine, lavage de véhicules…) et agricoles.

Actuellement, plusieurs territoires des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Var sont considérés en crise, alors qu’aucun ne l’était l’année passée. Le 10 mai, certaines zones des Pyrénées orientales passeront également au rouge vif. Neuf départements présentent des zones en alerte renforcée (contre trois l’année dernière) et huit des zones en alerte (cinq l’année dernière).

Ainsi, mardi 2 mai, la majorité du Var a été placée en alerte sécheresse renforcée. Pour les habitants des 85 communes concernées, il est désormais interdit d’arroser les pelouses et les massifs fleuris ainsi que les potagers entre 8 et 20 heures ; de laver les véhicules ; et de remplir les piscines et spas privés, sauf remise à niveau et premier remplissage si les travaux ont commencé avant le début des restrictions. Deux communes ont été déclarées en situation de crise. Le littoral a été placé en alerte en solidarité avec l’intérieur des terres.

Le même jour, les restrictions d’eau étaient élargies à 31 nouvelles communes dans le Puy-de-Dôme, portant à 44 le nombre de municipalités concernées par ces mesures. Parmi elles, Volvic. Le groupe Danone, qui y exploite la célèbre eau minérale, s’est engagé à réduire ses prélèvements de 5 % en mai et en juin.

« La France connaît une sécheresse météorologique préoccupante. Depuis février, ma demande n’a pas changé : pour anticiper l’été 2023, les préfets ne doivent pas avoir la main qui tremble lorsque des décisions de restriction sont nécessaires », a réagi mercredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Mi-avril, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) alertait sur le fait que les trois quarts des nappes phréatiques présentaient des niveaux modérément bas à très bas. Dans le Var, ils sont même « historiquement bas, du jamais vu depuis trente à cinquante ans de mesures », avait commenté l’établissement public.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Reportage — Eau et rivières Dans le Var, des élus stoppent de nouvelles constructions à cause de la sécheresse

Commentaires