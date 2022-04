Des microparticules de plastique trouvées dans des poumons

En bref — Santé

Du plastique dans les poumons, c’est l’inquiétante découverte d’une équipe de scientifiques britanniques, révélée par le Guardian. Des microparticules de plastique ont été retrouvées dans 11 des 13 poumons analysés.

Les échantillons ont été prélevés sur les tissus de patients subissant une intervention chirurgicale. Parmi les particules retrouvées, le polypropylène, utilisé dans les emballages plastiques et les tuyaux, et le PET, utilisé dans les bouteilles. Les résultats complets seront publiés cet été dans la revue Science of the Total Environment. Deux études antérieures avaient trouvé des microplastiques dans des tissus pulmonaires prélevés lors d’autopsies, notamment sur des personnes atteintes d’un cancer.

Le plastique a contaminé l’ensemble de la planète, polluant les océans, les rivières, l’air, mais également moult organismes vivants. En mars dernier, des chercheurs ont mesuré pour la première fois des microparticules dans le sang humain.

L’effet sur la santé est encore méconnu, mais les chercheurs sont inquiets. D’après des expérimentations menées en laboratoire, les microplastiques endommageraient les cellules humaines. Une étude publiée récemment a également alerté quant à l’urgence de mener des recherches sur les liens entre plastique et cancer.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Pollutions Du plastique mesuré dans le sang humain pour la première fois

Précisions Photo : Pixabay/CC/Antranias Commentaires