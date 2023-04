Deux mauvaises nouvelles pour le fret ferroviaire

En bref — Transports

La coopérative ferroviaire Railcoop a décidé d’arrêter l’exploitation de sa ligne de fret de marchandises entre Capdenac (Lot) et Saint-Jory (Haute-Garonne). Une deuxième ligne de fret, qui devait être lancée mi-avril, n’a pas trouvé sa clientèle selon un article du site Ville rail transports.

Railcoop va désormais se concentrer sur le lancement de sa ligne de voyageurs entre Bordeaux et Lyon, qui devrait être lancée à l’été 2024.

Le train des primeurs à l’arrêt

Autre revers pour l’activité fret en France : le train des primeurs, qui transporte des fruits et légumes entre Perpignan et Rungis, est à l’arrêt depuis le 19 avril selon le journal L’Indépendant. La faute à la grève des cheminots, assure Fret SNCF, qui ne permettrait plus de garantir la régularité du train à la société utilisatrice, Primever. Cette dernière a donc affrété des camions pour transporter la marchandise.

La CGT Cheminots, citée par France 3, dit regretter « le choix de la route qui est fait au détriment du chemin de fer » et a réitéré son « ambition de doubler la part modale du trafic ferroviaire de marchandises d’ici à 2030 ».

Le fret ferroviaire concerne, aujourd’hui, 9 % des marchandises transportées, selon le gouvernement.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Transports Entretien des rails : le gouvernement ne met pas les moyens