Électricité : le coût du nucléaire revu à la hausse

En bref — Nucléaire

Combien coûte le nucléaire ? D’après la synthèse du rapport de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) que s’est procuré Contexte, le coût complet de production des 56 réacteurs nucléaires existants et de l’EPR de Flamanville varie entre 57 et 61 euros le mégawattheure (MWh) pour la période 2026-2040. Une estimation plus élevée que la précédente, établie en 2020, qui évaluait à 48,36 euros le coût du mégawattheure.

Selon La Tribune, la question suscite un silence gêné au plus haut de l’État. Cette synthèse a été remise au gouvernement mardi 13 septembre et devait être présentée à la presse le lendemain, lors de la réunion de rentrée de la CRE. Il n’en a rien été. Elle pourrait néanmoins être publiée dans les prochains jours, selon Contexte.

Un énorme enjeu pour EDF

L’évaluation du coût du nucléaire représente un enjeu immense pour l’avenir d’EDF. Depuis 2011, l’électricien est contraint de vendre chaque année 100 térawattheures (TWh) d’énergie nucléaire à ses concurrents, au prix fixe de 42 euros le mégawattheure, dans le cadre de l’Arenh (Accès régulé au nucléaire historique). Ce mécanisme prendra fin le 31 décembre 2025. La France travaille à lui trouver un successeur, dans le cadre plus large de la réforme du marché européen de l’électricité.

EDF veut profiter de cette réforme pour fixer le prix de vente de son électricité nucléaire à un prix plus avantageux, pour dégager la marge de manœuvre nécessaire au prolongement et au renouvellement de son parc. Le 7 septembre dernier, il a mis en vente deux rubans de 100 mégawatts d’électricité à livrer en 2027 et 2028, « un peu en dessous de 100 euros par mégawattheure », avait déclaré Marc Benayoun, directeur exécutif d’EDF en charge du pôle client — soit plus de 30 euros de plus que l’évaluation de la CRE.

