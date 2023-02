Électricité : le prix augmente de 15 %

En bref — Énergie

Ça va piquer ! Mercredi 1er février, le tarif réglementé de l’électricité a augmenté de 15 % pour 20 millions de foyers et près d’1,5 million de petits professionnels. Ce tarif est revu deux fois par an, en février et en août.

Sans le bouclier tarifaire, en place depuis un an, l’électricité aurait dû augmenter de près de 100 %, selon la Commission de régulation de l’énergie.

Cette nouvelle hausse va particulièrement toucher les professions dépendantes des prix de l’énergie, comme les boulangers artisanaux, mais aussi – et surtout – celles et ceux qui vivent dans des passoires thermiques.

Car en parallèle de l’augmentation des prix de l’électricité, les aides à la rénovation ont évolué, au détriment des plus modestes et du soutien aux rénovations globales, dont l’efficacité est bien meilleure.

Cette poussée des tarifs, qui n’est pas nouvelle, touche toute l’Europe : elle est liée à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. En France, elle a aussi été aggravée par les problèmes rencontrés sur de nombreux réacteurs nucléaires.

