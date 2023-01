Prix de l’énergie : le coup de grâce pour la boulangerie artisanale ?

Reportage — Énergie

Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard), reportage

La sonnette tinte, et la porte s’ouvre sur le bonjour souriant de la boulangère, Mme Nicolas. Mais parlez d’énergie, et l’expression chaleureuse devient inquiétude. « Notre four fonctionne au fioul et à l’électricité. La facture de fioul est passée de 300 à 800 euros. Pour l’électricité, EDF doit nous envoyer un échéancier en janvier, je m’attends à payer le double », dit-elle. Dans cette petite boulangerie de la campagne gardoise, comme ailleurs, la commerçante voit l’avenir de sa boutique suspendu à la courbe du prix du kilowattheure.

« Si ça augmente trop, je ferme, on ne va pas s’endetter pour payer la facture d’électricité », avertit-elle, sous les protestations de sa clientèle. À Saint-Florent-sur-Auzonnet, la commerçante reconnaît chaque visage, a toujours un mot pour chacun. « Ils feront comment, les papys et les mamies qui n’ont pas de voiture ? » demande Pierre, derrière sa barbe blanche.

La boulangerie Nicolas, à Saint-Florent-sur-Auzonnet. © Marie Astier / Reporterre

Depuis le début de l’hiver, les témoignages affluent de toutes parts. Du boulanger de village à la belle boutique de centre-ville, du fabricant de pain blanc au défenseur de la miche au levain, les factures d’électricité explosent. Fois sept pour cet artisan de l’Oise qui avait appelé ses collègues à investir un rond-point lundi 2 janvier.

Fois quatre pour ce boulanger de Nice (Alpes-Maritimes) fondateur d’un collectif appelant ses collègues à manifester à Paris le 23 janvier. Le gouvernement a avancé des mesures, le 3 janvier dernier : report du paiement des impôts et cotisations sociales, étalement des factures, possibilité de changer sans frais de fournisseur d’énergie. Un geste qui a paru dérisoire aux professionnels, en comparaison avec la flambée des factures.

« Pour ma part, je suis passé de 10 000 euros par an à 55 000 euros », nous écrit Bastien Godet, qui avait fondé Le fournil des volcans à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Farines locales et pains de qualité n’ont pas suffi à assurer sa survie. La boulangerie a fermé début décembre.

« Depuis le Covid, nous avons perdu 50 % de notre clientèle »

Mais pour le jeune boulanger comme pour beaucoup de ses confrères, les ennuis avaient commencé avant. « Depuis le Covid, nous avons tous simplement perdu 50 % de notre clientèle, explique Bastien Godet. Les consommateurs sont repartis en supermarché, le télétravail a perduré, les restaurants sont allés chercher le pain au moins cher. »

« Cela fait déjà deux ans que c’est compliqué, confirme notre boulangère gardoise, Mme Nicolas. Avec le Covid, les gens ont acheté le pain en grande surface. »

De nombreuses matières premières, comme le beurre, ont vu leur prix grimper. © Marie Astier / Reporterre

À ce changement des habitudes s’est ajoutée l’inflation. « Le beurre, c’est énorme ce qu’il a pris. Et ici les gens n’ont pas d’argent, je ne peux pas augmenter le croissant ou le pain à 1,20 euro », poursuit Fabienne Nicolas.

À l’autre bout de la France, depuis sa boulangerie parisienne bio L’Autre boulange, Denis Durand fait le même constat : « On en est à la deuxième augmentation sur la farine cette année, on va sans doute devoir proposer moins de sortes de pains et faire avec moins de personnel. » Sa boulangerie est l’une des rares dans Paris à être équipée d’un four à bois, mais même le prix du bois a augmenté, et « pour la pâtisserie, les batteurs, les pétrins, on utilise quand même beaucoup d’électricité », rappelle l’artisan bio.

La fin d’un modèle ?

Cette crise de l’énergie ne serait que le coup de grâce donné « à un modèle de boulangerie développé depuis 20 à 30 ans qui n’est pas tenable », estime Rémi Héluin, responsable de la rédaction du journal Le Monde des boulangers et des pâtissiers.

Il décrit une course à la croissance et à l’équipement : « On a poussé les boulangers à se diversifier, faire des gâteaux, de la restauration rapide, prendre plus de personnel, etc. Les marchands de matériel les ont encouragés à prendre de gros fours, des chambres froides… La taille et la consommation d’énergie des boulangeries ont beaucoup augmenté, certaines consomment autant qu’une petite industrie. »

Les fours sont l’un des grands postes de dépense énergétique des boulangeries. © Marie Astier / Reporterre

Les charges ont explosé, instaurant « une course à la croissance infinie », assure-t-il. Pour ce dégustateur implacable, le problème est également que « beaucoup ont fait pendant des dizaines d’années un pain qui pourrait être remplacé par l’industrie. »

Les parts de marché de la boulangerie traditionnelle ont été peu à peu grignotées par la grande distribution, les points chauds (où le pain n’est pas fabriqué sur place, seulement réchauffé) et les boulangeries de chaîne. « À Paris, on a la concurrence des terminaux de cuisson, de la grande distribution qui remplace les épiceries de quartier, et des chaînes comme Paul ou Landemaine », énumère Denis Durand. « Dans le quartier, dès qu’une boutique bien placée se libère, Landemaine est dessus », a-t-il constaté.

Les chaînes prêtes à rafler la mise

Hors des grandes agglomérations, les chaînes s’installent sur les ronds-points, dans les zones commerciales, et bénéficient du tout voiture au détriment des artisans de centre-ville ou de villages. Marie-Blachère est passée de 300 établissements en 2016 à 700 aujourd’hui. Les boulangeries Ange de 60 points de vente en 2016 à 200 désormais. Le réseau boulangerie Louise d’un peu moins d’une soixantaine en 2016 au double maintenant.

Ils pourraient bien être les gagnants de la crise actuelle. « La boulangerie de taille moyenne, celle qui compte entre 5 et 20 collaborateurs et a trop de charges, va disparaître », craint Rémi Héluin. « Cet effondrement d’une partie du marché va créer une occasion pour les chaînes de boulangeries. »

« On n’allume le four que 4 ou 5 heures dans la journée », dit la boulangère Laurence Paris. © Marie Astier / Reporterre

Dans ce contexte, comment sauver la boulangerie artisanale ? Rémi Héluin invite à « repenser le modèle ». Mais dans la mesure où tous les artisans sont touchés, difficile de savoir quelle recette fonctionnerait. Dans notre vallée gardoise, toujours à Saint-Florent-sur-Auzonnet, existe également une petite boulangerie bio. Les pains sont au levain, « et on fait attention, on n’allume le four que 4 ou 5 heures dans la journée, on n’a que deux frigos », explique la boulangère, Laurence Paris.

Elle a déjà dû augmenter le prix du pain ce mois de janvier pour répercuter l’augmentation du prix de la farine et du beurre. Elle a pour l’instant de la chance, son contrat d’électricité est à prix bloqué pour encore un an. « Mais après, je ne sais pas comment on fera. » Elle ne se voit pas augmenter ses prix une nouvelle fois. « J’ai entendu parler du four solaire… Ou alors, j’adorerais avoir des panneaux photovoltaïques et être autonome, mais je n’ai pas de quoi investir », regrette-t-elle.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner