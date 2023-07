En France, le train est 2,6 fois plus cher que l’avion

En bref — Transports

En France, prendre le train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher que l’avion. Dans un rapport publié le 20 juillet, Greenpeace Europe centrale et de l’Est réalise une analyse comparant le prix du train et celui de l’avion dans toute l’Europe. Sur le continent, le train est en moyenne deux fois plus cher. Pour certains trajets, le fossé se creuse encore davantage : un Barcelone-Londres coûte jusqu’à trente fois plus cher par le réseau ferroviaire.

« Cette différence abyssale entre les tarifs de ces deux modes de transport va à l’encontre de l’urgence climatique et de la nécessité de diminuer le trafic aérien et de développer le réseau ferroviaire », souligne Greenpeace dans son communiqué à la presse. Les effets du train sur le climat sont pourtant jusqu’à « 100 fois moins important » que ceux de l’avion, comme l’indique l’ONG.

Greenpeace réclame la fin des exemptions fiscales

Forte de ces arguments, celle-ci réclame une mobilisation des institutions européennes et des gouvernements nationaux pour rendre le train plus abordable que les vols. Dans une série de recommandations au gouvernement français, Greenpeace France réclame la fin des exemptions fiscales « anachroniques » pour le secteur aérien et l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets afin de financer les alternatives bas carbone. L’ONG recommande également d’encourager l’usage du train avec la création d’un « ticket climat » — un forfait qui permettrait à tous d’emprunter le train (hors TGV) de manière illimitée et à un prix abordable.

