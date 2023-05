En France, 60% des animaux sont concentrés dans 3% des fermes

En bref — Agriculture

60 % des animaux d’élevage en France sont concentrés dans seulement 3 % des fermes d’élevage. Ce chiffre hallucinant est issu d’une enquête de Greenpeace, publiée dans Le Monde le 16 mai. L’ONG a notamment dévoilé plusieurs cartes qui montrent que 70 % de ces élevages intensifs sont situés dans un périmètre restreint : le Grand Ouest, les régions Bretagne et Pays de la Loire.

Pour publier ces chiffres, Greenpeace s’appuie sur une base de données recensant 3 000 installations classées pour protection de l’environnement (ICPE). La moitié des ICPE se trouvent dans seulement trois départements : les Côtes-d’Armor, le Finistère et le Morbihan.

« Lancer un débat sur l’avenir de l’élevage en France »

Les filières avicole et porcine sont les plus concernées. On trouve par exemple des élevages allant jusqu’à un million de poules pondeuses pour une exploitation dans l’Oise.

Avec la publication de ces données, Greenpeace espère « lancer un débat sur l’avenir de l’élevage en France, dans un contexte charnière, parce que l’agriculture est confrontée à un défi démographique comme jamais. On a l’opportunité de changer l’élevage de demain, sans sacrifier les éleveurs d’aujourd’hui », explique Suzanne Dalle, chargée de campagne agriculture au sein de l’association.

