Face à une précarité galopante, des organisations appellent à la grève des loyers

« Si le gouvernement ignore la détresse des habitants, il est plus sensible à celle des entreprises » , observe Jean-Baptiste Eyraud. La loi sur l’état d’urgence sanitaire a en effet prévu la possibilité d’un moratoire des loyers et des factures d’énergie pour les professionnels et les PME en difficulté, mais pas pour les habitations. « Les grands bailleurs peuvent et doivent faire plus pour [les commerçants] qui ne peuvent pas payer leur loyer » , a répété le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, mercredi 15 avril. « Qu’il en soit de même pour les ménages, pour éviter une vague d’expulsions à partir de cet été ! » exhorte Jean-Baptiste Eyraud.

Des mesures « insuffisantes » , « une aumône » pour Jean-Baptiste Eyraud : « Les mesures prises par nos voisins européens démontrent que le gouvernement peut faire beaucoup plus. » En Allemagne, un moratoire des loyers pour une période de trois mois a été instauré pour les locataires en difficulté, avec un délai de paiement s’étendant jusqu’à septembre 2022. Le paiement des prêts immobiliers est suspendu dans toute l’ Espagne , les locataires suisses peuvent suspendre sans sanction leur loyer pendant trois mois et, à Lisbonne et à Barcelone, les maires ont gelé le paiement des loyers dans leur parc HLM jusqu’en juin.

Aujourd’hui, elle se réjouit, malgré tout, d’être en mesure de payer son loyer, « car ça n’a pas toujours été le cas » , mais tient à participer au mouvement en solidarité, notamment pour ses voisins : « Beaucoup sont en intérim et leurs missions se sont arrêtées, d’autres font des petits boulots au noir, comme le ménage, et n’ont plus rien. Des restaurateurs voient leur boîte crever sans avoir de réserve de trésorerie... Le confinement pour les pauvres, c’est un carnage. Les enfants sont énervés, les familles sont sous pression, dans l’immeuble ça gueule dans tous les sens. »

Les locataires ont reçu leur quittance fin mars et beaucoup n’ont pas d’autre choix que de suspendre le loyer pour se nourrir et se soigner. Si le gouvernement ne fait rien, des Français risquent de passer à la moulinette, d’être massivement expulsés et mis à la rue dans quelques mois, comme on l’a vu aux États-Unis et en Espagne après la crise de 2008. »

« Cette crise, c’est la double peine pour les moins riches : ils sont souvent confinés dans des logements insalubres et surpeuplés , et en plus ils ont moins de ressources financières pour les payer » , alerte Jean-Baptiste Eyraud, fondateur de l’association Droit au logement (DAL) :

En mars, cette Strasbourgeoise d’une trentaine d’années était censée quitter son logement et entamer un CDD de plusieurs mois comme saisonnière dans un élevage ovin. « L’employeur, situé dans une autre région, avait peur que je lui transmette le coronavirus. Il m’a demandé de rester en Alsace » , regrette la bergère. Le contrat n’était pas signé et, quand il est tombé à l’eau, Marion n’a bénéficié d’aucune aide. Elle s’est retrouvée seule dans un appartement que ses colocataires avaient déjà quitté, à devoir assumer entièrement « un loyer supérieur à mon RSA » . Plongée dans une « grande anxiété » , elle a immédiatement prévenu son propriétaire et cherché un compromis. « Il souhaitait mettre en place des paiements échelonnés qui m’auraient mis dans une position intenable pour de longs mois, alors j’ai refusé. Il a menacé d’appeler les huissiers. Sans coronavirus , jamais je n’aurais été dans cette situation » , assure-t-elle.

