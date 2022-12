Favorisés par le changement climatique, les scolytes attaquent la forêt boréale

En bref — Forêts

Il mesure à peine 5 millimètres de long, mais fait toujours plus de dégâts dans les forêts européennes. Depuis 2018, le scolyte typographe (Ips typographus) ravage des milliers d’épicéas en France, notamment dans les régions Bourgogne et Grand Est, les plus touchées.

Désormais, ces coléoptères remontent jusqu’au nord de la Finlande. Selon l’AFP, ils s’en prennent aux Picea abies, l’une des espèces d’arbres les plus répandues dans le pays, et détruisent lentement des pans entiers de la forêt boréale. Les coléoptères creusent pour pondre leurs œufs et dévorent absolument tout autour des conifères, finissant par les tuer en empêchant l’eau et les nutriments venant du sol d’atteindre les branches en hauteur.

Une espèce qui profite le plus du réchauffement climatique

Si la menace est habituellement bien plus importante dans le sud de la Finlande, l’été torride de 2021 a permis à l’insecte de s’installer très au nord, dans la région de Kainuu. « C’est un phénomène bien connu : les scolytes des conifères sont l’une des espèces qui profitent le plus du réchauffement climatique pour se répandre », explique à l’AFP Markus Melin, un scientifique de l’Institut des ressources naturelles de Finlande. Ils choisissent les arbres déjà affaiblis par la sécheresse.

Leur cycle de vie est en outre accéléré par le réchauffement climatique. « Leur taux de mortalité baisse et ils se reproduisent bien plus vite », déplore Markus Melin. S’ils choisissent d’abord les arbres les plus faibles, les scolytes s’en prennent aussi aux arbres en bonne santé une fois qu’ils sont assez nombreux.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Reportage — Forêts Tueurs d’épicéas, les scolytes dévastent les forêts des Ardennes