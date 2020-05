Grandes marques, agences de marketing... La publicité surfe sur le coronavirus

Enfin, l’agence valorisée à quatre milliards de dollars, souligne « ce que nous pouvons apprendre de la Chine » : augmentation de l’achat par voie digitale, optimisme des Chinois au plus fort de la crise, etc. « Numérique et faible coût de main d’œuvre permettent une grande résilience » , peut-on lire. La « clé du succès » : remplacer des interactions physiques par des interactions numériques. Des analyses en partie basées sur de la data , que Kantar propose de « rendre accessibles » . Un levier évident lorsqu’on sait que les données analysables s’amassent actuellement, comme le montre l’augmentation des abonnés à Netflix au premier trimestre 2020 (seize millions supplémentaires).

Ainsi, Kantar recommande : « C’est le moment de vérité pour mettre en action la raison d’être de la marque de manière significative et pertinente » et de « continuer à communiquer, au risque de voir la marque s’affaiblir » . Parmi les exemples érigés en modèles : Sanofi, LVMH, Disneyland, L’Oréal, Ricard, Société générale, Netflix, Guinness (dont la participation consiste à envoyer « des messages de bien-être et de soutien pour rester unis et en lien avec nos communautés » ). Ou encore la marque de cosmétiques Nuxe dont le spot publicitaire dit : « Nous n’avons vraiment pas le cœur aujourd’hui à vous parler beauté. Nous espérons simplement que vous et vos proches vous portez bien » ... Une phrase gage de « soutien émotionnel » , selon Kantar.

Selon Mehdi Khamassi, chercheur en sciences cognitives au Centre national de la recherches scientifique (CNRS), ce type d’études est mené car « dans une publicité, plus la réaction émotionnelle est forte, plus le spectateur mémorise la marque, son produit, son logo, etc. C’est pourquoi un pari est fait sur des messages de joie, de confort, de bien-être, de soutien social. En l’occurrence, on peut imaginer que la stratégie est de détendre les gens, sans même parler du Covid-19, seulement en y faisant parfois allusion. Aujourd’hui, le rapport entre publicitaires et public est asymétrique. L’industrie publicitaire utilise ses connaissances sur nous pour nous influencer. »

Les agences de marketing ont su se rendre incontournables et vendent leurs services, avec une ligne directrice on ne peut plus claire : « Il est temps de mettre le virtuel à l’honneur et d’augmenter sa visibilité digitale » , comme l’écrit l’agence Kolsquare ; « C’est le bon moment pour mettre plus d’efforts sur le levier digital et les stratégies d’influence » , dit-on du côté de l’agence marketing LMCP .

Mais la publicité sur les chaînes nationales s’est effondrée. Entre le 1 er et le 22 mars, leur volume a chuté de 10 % pour la télévision, 16 % pour la radio, et 49 % pour la presse quotidienne, selon une étude de Kantar, entreprise dédiée au conseil, aux études de marché et au marketing.

Sous ce discours « positif » réside un paradoxe. Certes, l’audience est au plus haut selon Médiamétrie , depuis le début du confinement : « C’est auprès des jeunes que l’augmentation du temps dédié à la télévision est la plus marquée : + 69 % pour les 15-24 ans avec 1 h 48 quotidienne. Ils sont également plus nombreux : plus de 80 % des 15-24 ans ont regardé la télévision chaque semaine pendant le confinement. »

Dans un autre style, les publicités pour des voitures, des meubles ou des boissons se sont multipliées : Mercedes clame un grand « merci de rester à distance » , Volkswagen a modifié son logo en espaçant le « V » et le « W » , Ikea s’est lancé dans un éloge lyrique du plaisir de rester chez soi (et donc d’acheter des meubles), Cerveza Patagonia montre un homme détendu dans un hamac installé en intérieur, sirotant une bière de la marque argentine, avant d’afficher : « Jusqu’à ce que nous puissions sortir, apprécions d’être chez nous. » De son côté, le réseau mondial d’agences de publicité McCann a filmé des ouvriers changeant son nom en… We Cann — « nous pouvons » (nous en sortir). D’autres ironisent sur l’origine animale supposée du virus. La société Lobby production met en scène deux chauves-souris en pleine discussion dans la nature : « Victor, la production de Batman a été annulée. » Victor répond : « Nous ne serons plus que des extras… Au moins, dans ce film, nous sommes les acteurs principaux. Allez viens, rentrons à la maison comme on nous l’a demandé. »

Les entreprises de télécommunication ont été les premières à s’engouffrer dans la brèche, revendiquant une place « indispensable » dans de nombreux domaines : vie sociale, cours à distance, courses en ligne, etc. Dans une campagne vidéo en quatre épisodes intitulée « Les Voisins » , l’opérateur Free a décliné des thèmes tels que l’éloignement, la solitude, ou la solidarité. Dans l’une des scènes, on entend, sans les voir, deux voisins discuter : « Je me disais, c’est drôle qu’on ne se rencontre que maintenant. » Après un échange de numéros pour « éviter de parler de balcon à balcon » , le slogan de la marque est détourné et transformé en : « Free, ils restent chez eux, ils ont tout compris. »

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.