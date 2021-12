Il y un an, Morgan Keane était tué par un chasseur

En bref — Chasse

Il y a un an, le 2 décembre 2020, un jeune homme de 25 ans, Morgan Keane, était tué accidentellement par un chasseur, dans le Lot.

Au moment du drame, il se trouvait à cent mètres de sa maison, dans sa propriété, en train de couper du bois. Le chasseur auteur du coup de feu participait à une battue aux sangliers.

Sur les réseaux sociaux, associations antichasse et collectifs d’habitants lui ont rendu hommage en faisant circuler des photos de bougies.

Un an que #Morgan a été tué chez lui par un chasseur.

Ce drame a créé une onde de choc, dans le Lot et ailleurs. Manifestations et pétitions se sont multipliées depuis un an. De nombreux habitants ruraux ont exprimé leur ras-le-bol et le sentiment d’être dépossédés de leur territoire.

Le collectif demande l’interdiction de la chasse les dimanche et mercredi

Des amies de Morgan Keane ont ainsi créé un groupe Un jour un chasseur, afin de libérer la parole autour des comportements abusifs de chasseurs. Sur Reporterre, elles rapportaient des témoignages reçus, « relatant les inquiétudes et la peur viscérale ressenties en période de chasse ». Le collectif demande l’interdiction de la chasse les dimanche et mercredi, une formation plus stricte des chasseurs, un contrôle accru sur l’utilisation des armes à feu. Leur pétition a reçu plus de 120 000 signatures.

Parmi les candidats déclarés à la présidentielle, seuls l’écologiste Yannick Jadot, l’insoumis Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste), et Hélène Thouy (Parti animaliste) ont pris clairement position en faveur d’une interdiction de la chasse le dimanche.

