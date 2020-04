Le 24 avril, un article scientifique paru dans la revue Sciences vient nuancer l’idée d’un effondrement — une « apocalypse » — de la population d’insectes. L’étude, menée par une équipe de chercheurs allemands, néerlandais et russes, est intitulée Global Changes in Insect Populations Reflect Both Decline and Growth. Autrement dit : « L’évolution mondiale des populations d’insectes reflète à la fois un déclin et une croissance. »

Plusieurs études récentes ont fait état d’une chute drastique de l’abondance des insectes et de la richesse des espèces : d’après une étude publiée en 2019, les insectes pourraient ainsi disparaître d’ici un siècle. Cette nouvelle étude présente cependant un constat plus nuancé : tout en confirmant une baisse globale des insectes à travers le monde, les chercheurs ont constaté « une augmentation de l’abondance des insectes d’eau douce à un taux de près de 11 % par décennie, peut-être en partie due à des efforts fructueux en matière d’eau propre ». Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont procédé à une méta-analyse à partir de données provenant de 166 enquêtes à long terme menées sur 1.676 sites dans le monde. Il s’agirait donc de « l’évaluation la plus vaste et la plus complète à ce jour ».

Les insectes comptent parmi les animaux les plus abondants et les plus divers de la planète et jouent un rôle essentiel dans les services écosystémiques et dans la chaîne alimentaire.