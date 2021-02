L’apprentissage de la transition écologique

Durée de lecture : 1 minute

Cerné par le plastique, le gaspillage énergétique et son exponentielle culpabilité, le journaliste et producteur Hervé Gardette a changé. Il a décidé d’entreprendre sa transition écologique ! Avec un peu de recul, il raconte désormais comment celle-ci s’est déroulée, ses apprentissages, ses difficultés, ses succès.

Présentation du livre par son éditeur :

« Je ne peux plus regarder s’envoler un avion sans mauvaise pensée ni regarder une vidéo en ligne sans mauvaise conscience. Pour rester crédible et intègre, j’ai renoncé aux soldes d’hiver, au foie gras, aux taxis, aux enceintes connectées, au Thermomix, à la 5G. Faire les courses au supermarché est devenu un calvaire. Un voyage au pays des infidèles. Comme aurait dit Mac Mahon : que de plastique, que de plastique.

Tout y est sous blister. La littérature n’est même plus un refuge. Pour peu qu’on y croise un petit coin de nature, le moindre roman devient visionnaire. Germinal n’est plus un livre sur la condition ouvrière, mais une prophétie sur la fin du charbon. J’ai expulsé Le Rouge et le Noir de ma bibliothèque : ça manquait de vert. » Dans ce recueil, Hervé Gardette raconte, en gardant une distance critique, son apprentissage de la transition écologique.

Il dévoile, à travers une sélection de chroniques, ses réflexions, ses doutes et ses progrès, pointe du doigt les aberrations de l’époque et partage, avec enthousiasme, ses découvertes.

Hervé Gardette est journaliste et producteur à France Culture. Après avoir présenté, durant huit ans, l’émission de débats Du Grain à moudre, il tient, depuis septembre 2019, une chronique sur l’écologie dans Les Matins de France Culture.