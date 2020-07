L214 dénonce la compagnie Lidl pour les conditions d’élevage de ses poulets

L’association L214 a lancé mardi 21 juillet une campagne publique contre Lidl. Après « plus d’un an de dialogue infructueux » avec l’enseigne de distribution, l’association de défense des animaux dénonce aujourd’hui l’absence d’engagement de la marque pour les conditions d’élevage et d’abattage des poulets de chair.

L214 « souhaite que le groupe [Lidl] s’engage à respecter au minimum les critères du European Chicken Commitment (ECC) pour ses approvisionnements en viande de poulet de chair. Baisse des densités dans les élevages, poulets à croissance moins rapide, lumière naturelle, enrichissement du milieu de vie, abandon de l’accrochage des poulets vivants à l’abattoir : ces critères, soutenus par une trentaine d’associations de défense des animaux en Europe, dont L214 en France, visent à faire disparaître les pires pratiques d’élevage et d’abattage des poulets », écrit l’association dans un communiqué. Elle demande également qu’au moins 20 % des approvisionnements en viande de poulet de Lidl proviennent d’élevages en plein air.

Il y a quelques jours, vendredi 17 juillet, Lidl a annoncé « se donner tous les moyens pour remplir les critères définis par l’ECC pour 100 % de ses approvisionnements à marque distributeur sur les produits contenant au moins 50 % de viande de poulet d’ici 2026 ». Toutefois, l’enseigne a ensuite précisé qu’après consultation des fournisseurs et producteurs partenaires, elle a constaté que « deux des neufs objectifs [de l’ECC], que sont les questions de densité (30 kg/m2 au lieu de 42 kg/m2 actuellement) et de souches à croissance plus lente, sont difficilement envisageables voire inatteignables pour 100 % des approvisionnements d’ici 2026. »

« C’est une tentative désespérée de Lidl de sauver la face. On les soupçonne d’avoir eu vent de l’action prévue ce 21 juillet », estime Léo Le Ster de L214, joint par Reporterre. Pour l’association, ce n’est donc pas un engagement satisfaisant. « On est face à un communiqué qui d’une part ne mentionne aucun accès au plein air pour les poulets et qui, d’autre part, annonce s’engager dans un premier paragraphe, puis dans un deuxième paragraphe plus long et plus étayé, se désavoue en expliquant qu’ils ne seront pas capables de s’engager », regrette Léo Le Ster.

L214 a donc prévu différents différentes actions, partout en France, mardi 21 juillet. Dans la journée, des groupes locaux distribueront dans 25 villes (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Caen, Rennes…) des tracts parodiant les publicités de l’enseigne, et dénonçant les conditions d’élevage et d’abattage des poulets de chair. Dans huit villes, notamment à Rungis, où se trouve le siège national de Lidl, des camions publicitaires seront également mobilisés.

D’après Brigitte Gothière, porte-parole de l’association L214, il n’y a pas de raison que Lidl ne se fixe pas les mêmes objectifs que d’autres enseignes. « De nombreuses entreprises de la grande distribution telles que Carrefour, Intermarché, Netto, Cora, Système U ou encore Auchan sont aujourd’hui engagées à éradiquer les pires pratiques d’élevage et d’abattage des poulets, souligne-t-elle dans le communiqué de L214. Il est inacceptable que Lidl, qui tente de changer de positionnement et d’image auprès du public en jouant sur la qualité, n’en fasse pas partie. » Sollicité, Lidl n’a pas répondu aux questions de Reporterre.

