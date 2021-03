Info — Libertés

Alors que le Sénat doit entamer, mardi 30 mars, l’examen du projet de loi séparatisme (pour l’instant appelé projet de loi « confortant le respect des principes de la République »), la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a émis le 25 mars un nouvel avis très sévère.

La Commission avait déjà sorti un premier avis avant l’examen par l’Assemblée nationale, mais elle réitère, estimant le texte reste tout aussi préoccupant, même après modification par les députés.

C’est un « projet de loi dangereux pour la cohésion nationale et les droits et libertés fondamentales », tance-t-elle en préambule, avant de détailler « article par article », et de recommander « 26 modifications précises du texte ».

La CNCDH pointe en particulier les atteintes à plusieurs libertés :

La liberté d’association, menacée par un « contrat d’engagement républicain » , que devraient signer notamment les associations qui reçoivent des subventions, mais qui serait unilatéralement défini par l’exécutif, par décret. Reporterre avait détaillé les conséquences possibles pour les associations. La CNCDH demande l’abandon de ce contrat.

Lors des discussions en commission, les sénateurs ont également tenté d’élargir l’obligation de neutralité du service public aux accompagnants des sorties scolaires. Il aurait permis d’interdire le port du voile aux mères participant à ces sorties. Il a été rejeté de peu, mais va revenir en séance. Une telle mesure porterait atteinte à la liberté d’expression, estime la CNCDH, qui rappelle que le Conseil d’État avait déjà étudié la question, et rappelé que seuls les agents incarnant un service public sont soumis à l’obligation de neutralité.

« En contradiction avec l’objectif affiché, le projet de loi confortant le respect des principes de la République diffuse un climat de méfiance tout en proposant des mesures incomplètes, disproportionnées voire dangereuses pour les libertés », résume, finalement, le président de la CNCDH Jean-Marie Burguburu.

Source : CNCDH et Public Sénat

