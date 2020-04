L’exemple de Die n’est pas isolé. Partout en France, des militants et des militantes ont été sommés par la police de retirer leurs banderoles accrochées aux fenêtres ou aux balcons. À Toulouse, une jeune femme a été placée en garde à vue pour une banderole « Macronavirus, à quand la fin ? » , sur sa maison. Tous ses colocataires ont aussi été auditionnés. Une enquête a été ouverte pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et confiée à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) . Cette procédure est d’autant plus absurde que l’offense au chef de l’État est un délit aboli depuis 2013 . Les présidents de la République Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac ne l’avaient jamais invoquée. M. Macron, si, donc.

Comme le rappelle le journal : « Ce souci soudain de l’environnement est étonnant. Il n’a pas prévalu lorsqu’il s’est agi d’autoriser la construction ou l’extension des grandes surfaces qui jalonnent l’entrée de Die. » Les policiers n’ont jamais empêché l’affichage de banderoles qui annoncent la tenue du rallye automobile de Monte Carlo , à l’orée de la ville, ou celles, installées par Intermarché contre la vie chère. « Que la protection de l’environnement soit mise en avant pour entraver et réprimer la liberté d’expression est proprement scandaleux , concluent les auteurs de l’article. La vitalité de la démocratie a besoin de l’expression de la diversité de nos opinions, et ce d’autant plus en ce moment. »

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.