Le glyphosate provoque des leucémies chez les rats

En bref — Pesticides

C’est une nouvelle preuve allant dans le sens d’un effet cancérigène du glyphosate. Les résultats d’une étude montrent que des rats exposés à de faibles doses d’herbicide à base de glyphosate ont développé des leucémies. Ils ont été dévoilés le 25 octobre lors d’un colloque scientifique à Bologne, en Italie. L’étude n’est pas encore publiée, mais plusieurs articles dans des revues scientifiques de référence sont prévus pour le début de l’année 2024.

Les rats ont été exposés sur le long terme et avant même la naissance, via l’eau de boisson, à des doses d’herbicide considérées comme non dangereuses par les autorités européennes et étasuniennes. Les scientifiques expliquent dans leur présentation qu’ils ont observé « une relation statistiquement significative » entre la dose à laquelle les animaux étaient exposés et l’incidence des leucémies. « Un autre résultat très important est que la moitié des morts par leucémie sont arrivées avant que le rat ait 1 an », soulignent-ils aussi. Or, ils n’ont trouvé aucune trace de décès aussi précoces de rats par leucémie dans d’autres études sur le cancer.

« Ces résultats sont d’une telle importance pour la santé publique que nous avons décidé qu’il était vital de les présenter maintenant, avant leur publication », a expliqué le docteur Daniele Mandrioli, coordinateur de l’étude et directeur de l’institut Ramazzini en Italie. En effet, le sort du glyphosate dans l’Union européenne n’est toujours pas fixé. Les États européens doivent se prononcer sur la prolongation de son autorisation pour dix ans le 16 novembre prochain. Ils avaient échoué à se mettre d’accord en octobre. Les associations Générations Futures, Foodwatch, et WeMove ont estimé qu’au vu de cette étude, « il serait totalement irresponsable de réautoriser le glyphosate ».

Ces recherches sont menées dans le cadre du Global Glyphosate Study (« Étude mondiale sur le glyphosate »), une étude toxicologique d’ampleur sur le glyphosate. Initiée par l’institut italien de lutte contre le cancer Ramazzini, elle associe des scientifiques américains, britanniques et brésiliens. D’importants résultats sur les effets perturbateurs endocriniens du glyphosate, ou ses conséquences sur le microbiote, ont déjà été publiés par cette équipe de recherche.

