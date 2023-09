En bref — Transports

Notre planète brûle, et le lobby du secteur aérien défend les jets privés. Dans un rapport rendu public le 5 septembre, il vante notamment la « souplesse et la rapidité » de ce moyen de transport, qui permettrait de « désenclaver [l]es territoires ». Les auteurs — la Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers, l’Union des aéroports français et francophones associés, la branche française de l’association européenne de l’aviation d’affaires et deux autres acteurs du secteur — se livrent globalement à une défense acrobatique de l’aviation générale et d’affaires, dont font partie les jets privés.

Les gains de temps permis constituent selon eux « un levier de performance de l’industrie française », poursuivent-ils. Ne pas disposer de ces avions « réduirait l’agilité à signer des contrats, négocier des accords stratégiques ou à piloter des activités à distance efficacement. »

Six avions d’ultrariches français ont émis en août 520 tonnes de CO2

Les auteurs vont jusqu’à qualifier de « sobre » ce mode de transport, au motif que l’aviation générale et d’affaires ne représenterait « que » 4,5 % des émissions totales de l’aviation française. On ignore quelle est leur définition du terme « sobre », mais elle ne semble pas correspondre à celle du dictionnaire. Selon l’ONG Transport & Environnement, un jet privé émet, par voyageur, cinq à quatorze fois plus de CO 2 qu’un avion de ligne – ces derniers brillant déjà peu par leur sobriété.

Selon les calculs du compte Twitter I Fly Bernard, qui suit les trajets des jets privés des milliardaires français, les six avions des plus grandes fortunes françaises ont émis au seul mois d’août 2022 520 tonnes de CO 2 dans l’atmosphère, soit l’équivalent des émissions d’un Français moyen pendant cinquante-deux ans.

Les aéroports ? « De précieuses réserves de biodiversité »

Autre argument surprenant : les « terrains d’aviation générale et d’affaires » seraient, selon les auteurs de ce rapport, « de précieuses réserves de biodiversité au cœur de nombreuses agglomérations ». Les auteurs citent en exemple, parmi d’autres, l’aéroport Paris-Le Bourget, le premier aéroport d’affaires européen. « L’artificialisation des sols y est limitée, défendent-ils sans rougir, et les limites d’accès des aires aéronautiques favorisent le développement de la faune et la flore locale ; de nouvelles pratiques de fauche sont même développées pour permettre à la biomasse de s’y développer mieux et plus. » Changement climatique, érosion du vivant, la solution semble toute trouvée : couvrir la Terre d’aéroports, pour la regarder confortablement s’effondrer depuis son jet privé.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Économie Le marché des jets privés s’envole