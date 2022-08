Jets privés : cet été, les milliardaires français ont volé sans remords

En bref — Transports

Le compte Twitter I Fly Bernard, qui suit les trajets des jets privés des milliardaires français, vient de publier son bilan du mois de juillet.

Résultat : les six avions des plus grandes fortunes de notre pays ont émis 520 tonnes de CO₂ le mois dernier. Soit l’équivalent des émissions d’un Français moyen pendant 52 ans.

Sur la première marche du podium, l’avion de François-Henri Pinault qui a volé 55,3 heures et émis 248,8 tonnes de CO₂. Il cumule l’exploit du plus grand nombre de vols et du trajet le plus court : moins de 20 minutes pour aller à Londres.

Il est suivi par l’avion du Martin Bouygues avec 26 heures de vol et 122,1 tonnes de CO₂. « Une belle performance avec des vols aussi inutiles que Paris-Bordeaux mais également un grand déplacement à travers le Moyen-Orient en moins de 3 jours », note le compte Twitter.

En troisième et quatrième position, deux appareils du groupe Bolloré qui cumulent 29,7 heures de vol et 112,7 tonnes de CO₂. Puis, l’avion du publicitaire JC-Decaux qui a enregistré 11,9 heures de vol (31,1 tonnes de CO₂)

Enfin, celui de Bernard Arnault comptabilise moins de 45 minutes de vol pour 2,9 tonnes de CO₂. « On pensait que le succès de @laviondebernard en mai l’avait poussé à abandonner son jet privé mais son avion est de retour ! Il a effectué un seul vol en juillet (contre une dizaine par mois avant le buzz). Les jets de location doivent être plus confortables », poursuivent les activistes à l’origine des calculs. Ils se basent sur les données de vol disponibles publiquement sur OpenSky-Network et à retrouver ici.

Lancé en avril 2022, ce compte Twitter a pour ambition de dénoncer le mode vie ultra polluant des milliardaires en suivant le trajet de leurs avions privés. Rappelons que le transport aérien représente 7,3 % des émissions en France. Et que les jets privés émettent dix fois plus de CO₂ par personne que les liaisons aériennes commerciales.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Transports Malgré le Covid, le trafic des jets privés a repris de plus belle