Loi économie circulaire : des mesures marginales qui n’enrayent pas la crise écologique

À l’Assemblée nationale, un amendement l’a réintroduit mercredi 18 décembre. Il accorde un délai de trois ans aux collectivités territoriales pour améliorer le recyclage des bouteilles en plastique en vue d’atteindre l’objectif fixé par la Commission européenne de 77 % en 2025 et de 90 % d’ici à 2029 (contre 57 % en France aujourd’hui). Si ces objectifs ne sont pas atteints, le gouvernement pourra « imposer la mise en œuvre d’un dispositif de consigne, après en avoir évalué l’impact environnemental, économique et financier » , et après une simple « concertation » avec les organismes et collectivités chargés de la collecte et du traitement des déchets.

Le projet de loi n’aborde qu’à la marge les moteurs du consumérisme et notamment la publicité. « Je n’attendais pas grand-chose de ce gouvernement mais il arrive quand même à me décevoir » , dit Thomas Bourgenot , du collectif Résistance à l’agression publicitaire . Le texte de loi interdit simplement les cadeaux publicitaires dans les boites aux lettres, les publicités qui font de fausses promotions type Black Friday et celles qui prônent le mésusage . « Personnellement, je n’ai jamais reçu de cadeaux publicitaires dans ma boite aux lettres. Il y a très peu de pubs qui encouragent directement l’obsolescence programmée. On légifère sur des sujets marginaux qui ne dérangent personne » , s’agace Thomas Bourgenot.

Le projet de loi ne porte en effet que sur l’aval de la filière. Il insiste sur le recyclage, c’est-à-dire traite les conséquences sans s’interroger sur les causes. Le texte propose, par exemple, d’interdire la destruction des invendus non alimentaires. Les produits seront désormais soit recyclés soit donnés à des associations caritatives. Une bonne chose qui fait néanmoins l’impasse sur l’origine de cette situation : le productivisme qui inonde le marché et attise des besoins artificiels. « Surtout que les invendus ne seront pas forcément donnés, le lobby du luxe a fait pression pour qu’ils puissent être recyclés. C’est une forme atténuée de destruction » , déplore Alma Dufour.

« Le texte reste trop souvent cantonné à l’incitation , continue Laura Châtel, de l’association Zero Waste . On risque de passer à côté de mesures fortes et contraignantes vis-à-vis des entreprises. » Même son de cloche chez la députée La France Insoumise Mathilde Panot : « L’écologie du gouvernement refuse la conflictualité et ne veut pas brusquer les industriels. L’État n’assume pas son rôle régulateur. » Au cours du débat , Véronique Riotton a ainsi affirmé que « l’indice de réparabilité incitera le marché à faire le ménage tout seul » .

Beaucoup doutent que les mesures proposées dans le texte de loi puissent enclencher un véritable changement de modèle. Le titre I se concentre sur « l’information du consommateur » pour améliorer « la transparence » et « éclairer le choix des individus » . Les parlementaires veulent « généraliser l’affichage des consignes de tri » , « indiquer la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits » . Le gouvernement a proposé aussi la création d’un indice de réparabilité obligatoire sous la forme d’une note allant de 1 à 10 et les députés ont voté l’allongement et le renouvellement de la garantie légale de conformité. Pour les outils électroniques, les fabricants devront informer leurs clients sur la durée durant laquelle les mises à jour logicielles permettent un usage normal des appareils. Les députés souhaitent aussi améliorer la disponibilité de pièces détachées pour certains équipements électroménagers, électroniques et de télécommunications.

En commission Développement durable, l’ancienne ministre de l’Environnement, Delphine Batho, a ainsi condamné la philosophie du texte de loi, axé sur « l’économie verte » et le « découplage entre la croissance et la consommation de matières » . « Ce découplage n’existe pas. Si nous voulons aller au devant d’un certain nombre de chocs et d’effondrements, nous devons au contraire organiser une décroissance volontaire » , affirmait-elle .

Le gouvernement voit dans cette loi un « tournant majeur » qui incarnerait « l’accélération écologique du quinquennat » . Sur les réseaux sociaux, certains ont eu beau jeu de rappeler qu’en 2040, la mer pourrait contenir plus de déchets plastiques que de poissons ou que nous ingérons cinq grammes de plastique par semaine soit l’équivalent du poids d’une carte bleue . La situation est urgente mais la secrétaire d’État persiste dans son calendrier extensible. « La transition se doit d’être radicale et non brutale , a-t-elle déclarée sur France 5 . Cet enjeu est trop important pour faire les choses sans réfléchir et sans méthode. »

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.