Madagascar : le cyclone Batsirai fait 92 morts

En bref — Monde

Le bilan ne cesse de s’alourdir. À la suite du passage du cyclone Batsirai qui a balayé le Sud-est et le centre de l’île de Madagascar le week-end dernier, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a fait état, le 9 février, de 92 morts, 112 000 sinistrés et plus de 60 000 déplacés. Ce bilan provisoire pourrait encore s’aggraver, alors que les secours continuent leurs macabres découvertes dans les décombres des habitations et que certaines communes à l’intérieur des terres restent encore difficiles d’accès.

The death toll from Cyclone Batsirai in Madagascar rose to 80, the state disaster relief agency said as information continues to filter in from areas of the country that are badly affected https://t.co/VAZCOTmCX0 pic.twitter.com/wS8VwR59C8 — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

Sur la côte est de l’île, les villes de Manakara et Mananjary ont été particulièrement touchées. La capitale Tananarive a été épargnée. Selon l’Unicef, des dizaines d’écoles et de centres de santé ont été endommagés ou détruits par le cyclone. « Parmi les besoins les plus pressants figurent l’eau salubre et potable et un assainissement adéquat pour éviter les flambées de maladies d’origine hydrique, ainsi que la fourniture de médicaments, de nourriture, d’appareils de cuisson et d’autres articles ménagers de base pour la survie », précise l’agence.

Il y a deux semaines, la tempête Ana a déjà touché durement l’île, causant plusieurs dizaines de morts et d’importantes inondations, y compris dans la capitale.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires