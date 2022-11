Manger végétarien amortirait le choc alimentaire lié à la guerre en Ukraine

En bref — Alimentation

Manger végétarien n’est pas seulement bon pour le climat ; il l’est aussi pour la résilience de notre système alimentaire. Dans une étude publiée le 14 novembre dans la revue Nature Food, une équipe de chercheurs montre que réduire notre consommation de viande pourrait « amortir » les chocs alimentaires mondiaux, notamment celui lié à l’invasion russe en Ukraine.

L’adoption d’un régime majoritairement végétarien en Europe et au Royaume-Uni pourrait compenser la quasi totalité des baisses de production (notamment de blé et d’huile de tournesol) observées en Russie et en Ukraine, démontrent les scientifiques. « Les animaux que nous mangeons sont nourris avec des cultures qui pourraient être utilisées pour nourrir directement la population », explique Paul Behrens, l’un des auteurs de cette étude, dans un communiqué. En Europe et au Royaume-Uni, 60 % de la production agricole atterrit dans les auges des bœufs, des cochons et des poulets… et non dans nos assiettes.

60 % de la production agricole sert à nourrir le bétail

En adoptant massivement un régime plus végétal, la population européenne pourrait « libérer » 70,7 millions d’hectares de terres agricoles, soit l’équivalent de la surface de la France et du Royaume-Uni combinés. Cette transition alimentaire pourrait également réduire notre consommation d’eau, diminuer nos émissions de méthane, préserver davantage de zones naturelles, et améliorer notre santé, précisent les chercheurs. « La période que nous traversons sera marquée par un nombre croissant de chocs alimentaires, prévient Paul Behrens. Si nous n’adoptons pas par nous-mêmes ces changements de régime, les prix augmenteront à mesure que le changement climatique et les conflits s’aggraveront. Il est préférable d’initier ces changements dès aujourd’hui, plutôt que d’attendre que la nature prenne cette décision pour nous. »

