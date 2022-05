Nouvelle victoire contre le projet de centre commercial Val Tolosa

En bref — Luttes

Nouveau revers pour le projet Val Tolosa, ce gigantesque centre commercial — 114 000 m², dont 60 000 m² de surface commerciale, 150 boutiques et un lac — prévu à l’ouest de Toulouse. Le 25 mai dernier, la cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé l’annulation du permis de construire de ce complexe commercial.

« Le projet Val Tolosa devrait enfin finir dans les archives des grands projets inutiles, stoppé à temps par la mobilisation de citoyens depuis plus de 17 ans », s’est réjouie l’association Présence des Terrasses de la Garonne dans un communiqué.

Depuis 2016, la justice a systématiquement retoqué les différentes autorisations du projet. En 2019, le Conseil d’État avait confirmé que le projet de centre commercial Val Tolosa n’était pas d’« intérêt public majeur » et ne justifiait en aucun cas la destruction du milieu nature.

« Ces nouvelles devraient faire réfléchir aménageurs et promoteurs »

« Voilà des nouvelles qui devraient faire réfléchir aménageurs et promoteurs privés ainsi que les collectivités territoriales et accélérer la fin des projets datant du siècle dernier, projets définitivement dépassés par les exigences d’une transition écologique rapide et plus urgente que jamais », a souligné l’association d’opposants.

Encore bravo à la lutte tenace de Non à Val Tolosa @GardaLaMenuda Des centres commerciaux et entrepôts logistiques sur des terres naturelles et agricoles, on n'en veut pas, on n'en veut plus !

NON, c'est NON ! https://t.co/YShgriRP4I — FNE Midi-Pyrénées (@fne_mp) May 30, 2022

Le promoteur du projet, Unibail-Rodamco — premier groupe d’immobilier commercial en Europe — peut encore se pourvoir en cassation. Mais face aux multiples déconvenues judiciaires subies par le groupe, les associations contre Val Tolosa espèrent désormais l’officialisation de l’arrêt de ce projet.

