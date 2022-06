Pluies diluviennes en Chine : plus de 220 000 déplacés

En bref — Climat

Des maisons englouties par les eaux boueuses, des habitants évacués sur des canots pneumatiques et tous les regards tournés vers le ciel. Depuis le début du mois de juin, le sud de la Chine est balayé par des pluies torrentielles records. Si ces précipitations sont fréquentes à la fin du printemps dans cette région de l’Asie, le réchauffement climatique accroît leur intensité et leur soudaineté.

Depuis le début du mois, plus de 220 000 personnes ont été contraintes d’abandonner leur domicile, dans le Fujian, a annoncé le 21 juin l’agence de presse Chine nouvelle, citée par l’AFP. Située en face de Taïwan, cette province est menacée par les inondations et les glissements de terrain.

Plus au sud, la province du Guangdong suffoque également sous les pluies diluviennes, qui menacent les chaînes d’approvisionnement déjà mises à mal par les restrictions liées au Covid-19. Une alerte rouge aux inondations, niveau le plus élevé des services météorologiques chinois, a été émise dans la ville de Shaoguan, à 200 km au nord de la capitale provinciale Canton. Les écoles s’y transforment en abris temporaires et des centaines de tentes sont venues recouvrir un terrain de sport.

Dans le sud-ouest, la région voisine du Guangxi enregistre ses plus fortes précipitations depuis 2005, d’après les médias locaux. Les précipitations dans ces trois provinces réunies atteignent en moyenne 621 millimètres, entre le début du mois de mai et la mi-juin. Autrement dit, le niveau le plus élevé depuis 1961. L’année dernière, en 2021, plus de 300 personnes étaient mortes dans le centre du pays en raison de ces intempéries. La plupart avaient été surprises, piégées par une montée des eaux soudaine dans les tunnels routiers.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner