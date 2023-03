Pollution de l’air : la carte des pays les plus pollués

En bref — Pollutions

Mieux vaut respirer en Islande qu’en Bosnie-Herzégovine. Telle est la conclusion du rapport 2022 sur la qualité de l’air dans le monde publié par IQAir le 13 mars. « Alors que l’année 2021 avait été marquée par une hausse de la pollution à la suite de la réouverture de nombreuses économies à travers le monde, ces nouvelles données révèlent une situation plus nuancée et plus contrastée », indique-t-elle, avec une carte interactive à l’appui.

D’après cette étude, qui compile les données de plus de 30 000 stations de qualité de l’air dans le monde, 118 pays ont dépassé la valeur guide annuelle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les particules fines de diamètre 2,5 (PM2,5), fixée à 5 µg/m3, principale cause de mortalité liée à l’environnement dans le monde. L’Inde, le Pakistan et le Bangladesh possèdent certains des districts de pollution les plus alarmants de la planète, en grande partie à cause de leurs industries. « La Chine, avec 30,6 µg/m3, a fait beaucoup de progrès depuis 2018, mais ce taux d’amélioration a ralenti et la nation la plus peuplée du monde risque de plafonner », observe l’étude.

En Europe, seulement 4,6 % des villes et des régions européennes respectent la norme de l’OMS. La Bosnie-Herzégovine est, de loin, la nation la plus polluée, avec 33,6 µg/m3. L’Islande a l’air le plus pur avec 3,4 µg/m3. « Les principales villes d’Ukraine ont vu leur pollution atmosphérique réduite de moitié en raison des évacuations massives provoquées par l’invasion russe », relève l’étude.

