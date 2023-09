Pollution sonore : la France rappelée à l’ordre par l’Europe

En bref — Santé

La France doit agir rapidement pour diminuer la pollution sonore. C’est le rappel à l’ordre envoyé par la Commission européenne, dans un avis motivé adressé à Paris le 28 septembre. L’exécutif européen reproche à la France de ne pas respecter la directive européenne de 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

Cette directive impose aux États membres de réaliser une cartographie des nuisances sonores et de mettre en place des plans d’action pour les villes, les axes ferrés et routiers et aéroports majeurs. Ces plans doivent être revus, et révisés si nécessaire, tous les cinq ans. Or, malgré l’envoi de lettres de mise en demeure en 2013 puis en 2017, « la France manque toujours de plans d’action : les informations fournies par les autorités françaises montrent que 22 plans d’action sont toujours manquants pour les agglomérations et 67 pour les axes routiers majeurs », déplore la Commission.

Et d’ajouter : « Une exposition prolongée à de hauts niveaux de pollution sonore peut causer des impacts sérieux sur la santé (notamment de l’hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et une mortalité prématurée) et affecter significativement la santé physique, mentale et le bien-être », en générant notamment des troubles du sommeil et de hauts niveaux de stress.

Celle-ci annonce laisser deux mois à la France pour répondre et prendre les mesures nécessaires. Passé ce délai, elle menace de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Pollutions Le bruit détruit plus la santé que la pollution de l’air

Commentaires