Élisabeth Borne : les « 100 jours »... sans l’écologie

Aucun doute, le gouvernement veut tourner la page de la réforme des retraites. Après le Conseil des ministres du 26 avril, la cheffe du gouvernement Élisabeth Borne a présenté en conférence de presse sa feuille de route pour les « 100 jours d’apaisement » à venir. Entre l’annonce de différentes mesures sur l’emploi et l’éducation, elle a voulu mettre l’accent sur la transition écologique, « pilier de notre action ». Sans toutefois annoncer de réelles nouvelles propositions.

« Les effets du dérèglement climatique inquiètent nos compatriotes, ils sont une source d’angoisse, notamment pour beaucoup de jeunes. Pour y faire face, nous déployons une planification écologique ambitieuse, et les trois prochains mois seront l’occasion d’une accélération dans tous les secteurs, et à tous les niveaux », a assuré d’emblée la Première ministre, avant de dérouler une liste de différents sujets.

Élisabeth Borne a notamment évoqué le plan de sobriété pour l’usage de l’eau — maintes fois reporté, et finalement dévoilé par Emmanuel Macron le 30 mars — avec « de premières actions concrètes » (objectif de 10 % d’économies d’eau dans tous les secteurs, réutilisation des eaux usées, etc.) qui devraient porter « leurs fruits dès cet été ». Ce plan avait toutefois été critiqué dès sa présentation par les associations écologistes.

Autre dossier : la gestion des forêts, qui sont régulièrement détruites par des incendies lors des épisodes de sécheresse et de canicule, l’une des conséquences du changement climatique. La Première ministre a rappelé qu’une proposition de loi sur la prévention des feux de forêt, d’ores et déjà votée par les sénateurs, sera discutée à l’Assemblée nationale à partir du 15 mai.

Logements, transports, « industrie verte »...

Sur la question de l’isolation des logements, Élisabeth Borne n’a pas annoncé un plan massif de rénovation des bâtiments — une mesure pourtant réclamée à cor et à cri par certains militants depuis des mois, notamment ceux du mouvement Dernière rénovation. « Nous proposerons un accompagnement personnalisé via Mon Accompagnateur Rénov’ [un assistant à maîtrise d’ouvrage ou un opérateur agréé par l’État], qui conseillera les Français et leur indiquera les professionnels agréés », a-t-elle seulement déclaré. Le dispositif n’est cependant pas nouveau, il a été lancé dès 2022. Le gouvernement dit également vouloir « accélérer l’ouverture de guichets France Rénov’ dans toute la France, avec pour objectif de disposer d’au moins un guichet par intercommunalité ».

Le dossier des transports est celui que la Première ministre a le plus développé. « Nous devons continuer à les décarboner et offrir des alternatives accessibles à la voiture thermique », a-t-elle affirmé, en rappelant la promesse d’un investissement de 100 milliards euros « d’ici 2040 » pour le ferroviaire, qui devrait permettre de lancer des sortes de « RER métropolitains » dans une dizaine de territoires. Emmanuel Macron avait déjà évoqué cet objectif en novembre 2022, lors d’une vidéo « Foire aux questions » sur YouTube. Élisabeth Borne a déclaré que des concertations entre l’État, les régions et les collectivités concernées démarreront au début du mois de mai « pour préparer les futurs contrats de plan État-Région ». Une « offre de location de véhicules propres, à prix accessible » devrait également être lancée cet automne. « C’était un engagement du président de la République, il sera tenu », a vanté la cheffe de l’exécutif. Pour le secteur aérien, un « plan d’action concret sera présenté en juin au Salon du Bourget », a-t-elle indiqué, sans donner davantage de détails sur son contenu.

« Trop souvent, nos compatriotes ont le sentiment que la lutte contre le dérèglement climatique ne repose que sur eux. Nous voulons au contraire que chacun contribue à la hauteur de ce qu’il peut faire. La moitié des efforts à réaliser seront donc demandés aux grandes entreprises », a poursuivi Élisabeth Borne. Un projet de loi « industrie verte » sera présenté en Conseil des ministres à la mi-mai, puis débattu au Parlement cet été. Une feuille de route de décarbonation des grandes filières industrielles et des cinquante sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre est annoncée pour la fin du mois de juin.

Enfin, en juin, seront présentés : un projet de stratégie nationale bas carbone (la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre), un projet de stratégie nationale biodiversité (le plan d’action pour « restaurer et protéger la biodiversité »), et un projet de programmation pluriannuelle de l’énergie. Le tout conduira à un projet de loi Énergie Climat, qui sera présenté à l’automne. « Nous entrons dans une nouvelle phase d’action », a promis la Première ministre.

