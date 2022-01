Pour arrêter le carnage des requins, l’Europe est interpellée

Bientôt la fin des soupes aux ailerons de requins ? Mettre un terme à la pêche aux ailerons, c’est ce que tente de faire depuis deux ans l’initiative citoyenne européenne dénommée Stop Finning (Stop à la pêche aux ailerons). Pour porter ce combat devant le Parlement européen, elle doit collecter 1 million de signatures avant le 31 janvier prochain. Pour l’heure, elle n’en a recueilli que quelque 517 000. Et ce, alors qu’avec près de 3 500 tonnes par an, l’Union européenne figure parmi les plus grands exportateurs d’ailerons de requins, en grande partie vers l’Asie.

Use your citizens right as European – sign the EU Citizens Initiative #StopFinningEU for a #FinBanNow in #Europe : https://t.co/RK83eu5CU5 pic.twitter.com/YlXqnruKHo

— StopFinningEU (@StopFinningEU) December 18, 2021