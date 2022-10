En images : le tournoi des six nations de… « foot en marchant »

Reportage — Alternatives

Des maillots, des crampons et un beau soleil : les 22 et 23 octobre, à Mérignac, en Gironde, s’est déroulé le Challenge des six nations du « foot en marchant », réunissant 300 joueurs. Reportage en images.

Mérignac (Gironde), reportage

La règle de base de cette variante du foot ? L’« interdiction de courir », résume la Fédération française de football. Le « foot en marchant », né il y a une dizaine d’années en Angleterre, a eu le droit à son premier mini championnat. Les 22 et 23 octobre, à Mérignac (Gironde) s’est déroulé le Challenge des six nations du « walking football ».

À la différence du football « traditionnel », les pratiquants et les pratiquantes respectent plusieurs règles mettant le physique à l’arrière-plan. En gros : on ne court pas, les contacts sont interdits. Ce qui fait la part belle à la vision du jeu, au placement, à l’entente collective… Et permet à tout le monde de jouer, notamment les plus vieux.

À Mérignac, les équipes nationales de foot en marchant de France, d’Italie, d’Angleterre, du Pays basque espagnol, du Pays de Galles et d’Irlande se sont opposées, à l’initiative de l’Association française de football en marchant et du district de football de Charente-Maritime. Trois cents participants étaient réunis, des équipes masculines (+ de 50 ans et + de 60 ans) et féminines (+ de 40 ans). Voici, en image, un aperçu du tournoi.

Prochaine étape ? La Coupe du monde de « walking football » en juin 2023 à Manchester (Angleterre).

Cette édition a réuni six équipes européennes : l’Angleterre, le Pays basque, le Pays de Galles, l’Irlande, l’Italie, et la France. © Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

Un joueur de l’équipe galloise durant l’hymne national. © Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

© Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

Lorraine Robinson, 60 ans, joueuse de l’équipe anglaise féminine. © Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

Dispute d’un ballon entre des joueurs français et italien en catégorie 50 +. Les équipes de foot en marchant font de cinq à sept joueurs. © Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

300 personnes ont participé au Challenge des six nations. © Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

Le Challenge a eu lieu au stade Joseph Antoine Cruchon à Mérignac. © Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

La capitaine de l’équipe anglaise féminine. © Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

Un joueur italien de l’équipe 60+. © Alban Dejong / Collectif Les associés / Reporterre

