Tortues d’Hermann : deux viticulteurs condamnés pour destruction d’habitats

En bref — Animaux

Pour les associations de protection de l’environnement, c’est une grande victoire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé, lundi 23 janvier, la condamnation de deux domaines viticoles varois coupables d’avoir détruit l’habitat de tortues d’Hermann. Celles-ci, principalement présente dans le Var et en Corse, sont en voie d’extinction en France.

Le Château de Berne, situé à Lorgues, va devoir s’acquitter d’une amende de 100 000 euros, ainsi que de 187 000 euros de préjudice écologique. Il avait défriché sans autorisation cinq hectares dans la réserve naturelle de la plaine des Maures, rapporte Nice Matin. Le Château des Launes à La Garde-Freinet doit, lui, verser 8 000 euros pour préjudice écologique — pour des travaux non autorisés.

France Nature Environnement (FNE), la Soptom (Station d’observation et de protection des tortues et de leurs milieux) et l’UDVN-FNE 83 s’étaient portées parties civiles. « Ce qui est historique pour nous, c’est que ces sommes devront être versées directement à l’État afin qu’il mette en œuvre des mesures pour protéger l’habitat des tortues d’Hermann », a déclaré Mathilde Goueffon, juriste à FNE à Nice Matin.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner