Durée de lecture : 2 minutes

Tous les serpents sont désormais protégés en France. L’arrêté fixant la liste remise à jour des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, publié jeudi 11 février 2021, interdit de tuer ou maltraiter l’ensemble des serpents, sévices punis de deux ans de prison et de 150.000 euros d’amende. « Cela signifie également que leurs milieux de vie sont préservés et qu’il faut désormais les prendre en compte dans l’aménagement de nos territoire », se réjouit la Société herpétologique de France dans un communiqué. L’association se félicite que cette interdiction s’applique aux vipères, « espèces vulnérables et en déclin ».

En revanche, la grenouille rousse et la grenouille verte ne bénéficient toujours pas d’une protection intégrale, regrette l’association. « Leur pêche, à des fins commerciales ou non suivant l’espèce, fragilise leur viabilité sur le long terme mais aussi celle d’espèces voisines avec lesquelles le risque de confusion est élevé alors même que certaines sont fortement menacées », alerte-t-elle dans son communiqué, en appelant les préfets à ne pas publier d’arrêté préfectoral autorisant leur pêche avant les résultats d’une étude en cours sur l’exploitation commerciale de la grenouille rousse et le lancement d’une étude sur la cohérence entre les dispositions réglementaires encadrant la pêche des grenouilles rousses et vertes et un statut de protection plus fort de ces espèces.

La liste des amphibiens et des reptiles protégés n’avait pas été remise à jour depuis 2007. La version mise en consultation en novembre 2019 ne prévoyait pas la protection de tous les serpents, ce qui avait entraîné une forte mobilisation d’un collectif d’associations naturalistes.

Lire aussi : Sur la piste des serpents et grenouilles, sentinelles du changement climatique