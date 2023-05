Un additif toxique dans nos dentifrices

En bref — Santé

C’est un additif alimentaire toxique interdit et pourtant encore présent dans certains dentifrices et produits pharmaceutiques. Il s’appelle E171 et il est composé de micro et de nanoparticules de dioxyde de titane.

Plusieurs études ont montré que leur ingestion peut provoquer l’apparition de cellules précancéreuses dans le côlon. Il s’accumule dans le foie et la rate après leur absorption depuis l’intestin, mais aussi dans le placenta, jusqu’à contaminer le fœtus.

C’est pourquoi l’utilisation du E171 a été interdite dans l’alimentation en France dès 2020 puis en Europe en 2022. Mais il reste utilisé dans certains dentifrices, cosmétiques et produits pharmaceutiques.

Pourtant, selon une étude de l’Inrae en collaboration avec le Laboratoire national de métrologie et d’essais publiée le 17 mai dans la revue scientifique Nanotoxicology, les nanoparticules qui composent cet additif peuvent passer directement par les muqueuses de la bouche.

« Ces travaux soulignent l’importance de prendre en compte l’exposition directe de la cavité buccale à l’additif alimentaire E171 lors de l’évaluation des risques chez l’être humain, aussi bien lors de son usage dans les produits alimentaires, qu’en cosmétique (en particulier pour les dentifrices) et dans les produits pharmaceutiques », dit l’étude.

