Un aquarium géant explose à Berlin

Des vidéos captées par des clients médusés montrent l’étendue des dégâts. Dans la nuit de jeudi à vendredi 16 décembre, un aquarium géant, situé dans la cour d’un hôtel à Berlin (Allemagne), a explosé. Plus d’un million de litres d’eau et quelque 1 500 poissons tropicaux de plus de 100 espèces différentes se sont répandus au rez-de-chaussée des lieux, a rapporté un porte-parole des pompiers à l’AFP.

L’eau s’est par ailleurs déversée sur la rue adjacente de cet hôtel intitulé le Radisson Blu, enjoignant la police à y interdire en partie la circulation. Deux personnes, touchées par des éclats de verre, ont été transportées à l’hôpital. Des chiens de recherche ont été dépêchés pour secourir d’éventuelles autres victimes.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022