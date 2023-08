Un golf dégradé en marge du Convoi de l’eau

En bref — Luttes

Le 20 août, une quinzaine de personnes ont cisaillé le grillage d’un golf de la Vienne, avant d’y pénétrer pour commettre des dégradations. L’action s’est déroulée dans le sillage du Convoi de l’eau, un cortège à vélo d’opposants aux bassines, parti des alentours de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) pour atteindre Paris.

Les militants, dont certains étaient masqués, ont arraché des mottes de pelouse et ont saboté un système d’irrigation. Quelques tags ont été inscrits sur l’herbe, parmi lesquels le symbole des Soulèvements de la Terre ou encore « 100 jours pour vous sécher ». Une référence aux « 100 jours d’apaisement » promis par Emmanuel Macron en avril.

Une enquête ouverte

En quelques instants, plusieurs camions de CRS ont débarqué, dispersant les saboteurs et bloquant l’accès au site. D’après l’AFP, aucune interpellation n’a eu lieu, mais certains suspects ont été identifiés avec l’appui d’un drone. Des plaintes ont été déposées et une enquête a été ouverte.

« Il s’agit d’un acte revendicatif qui n’a jamais été planifié et ne relève pas de l’organisation du convoi », ont communiqué dans la foulée les organisateurs, dont le collectif Bassines non merci et le syndicat la Confédération paysanne.

Voilà donc les moyens d’action « pacifiques » de ceux qui, prétendant défendre une « cause », dégradent, détruisent, saccagent le travail et l’outil de travail d’autrui. Il n’y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence. Jamais. https://t.co/8rHYYKIYjv — Marc Fesneau (@MFesneau) August 20, 2023

Sur Twitter, le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, s’est indigné : « Il n’y aura jamais de dialogue possible avec ceux qui entendent imposer leur loi par la violence. Jamais. » Un message auquel Les Soulèvements de la Terre ont répondu avec ironie : « Au vu de sa vitesse de réaction, on peut se demander si M. Fesneau est ministre des Sports ou bien de l’Agriculture. »

Cher Olivier Faure, faut-il rappeler que les Préfets sont les représentants de l’Etat et que leur mission est de faire respecter la loi de la République dont vous devriez, en tant que député, être le garant. Votre mépris à l’égard de ces serviteurs de l’Etat est plus que déplacé. https://t.co/ob8pYCQBvR — Agnès Pannier-Runacher 🇫🇷🇪🇺 (@AgnesRunacher) August 20, 2023

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, s’est lui aussi étonné que, pour Renaissance, « rien ne sera jamais plus grave que d’arracher quelques centimètres d’herbes sur le green d’un golf… La canicule, la pénurie d’eau, le réchauffement climatique, on verra plus tard. »

